Najlepsze seriale o lekarzach na Netflix, HBO, Disney+ i Amazon. Top 15 seriali, które warto obejrzeć

Serial dokumentalny " Szukając diagnozy " został stworzony na zlecenie platformy Netflix. Inspiracją do jego powstania jest wcześniejsza praca jego bohaterki, dr Lisy Sanders Lisa Sanders , która na łamach magazynu The New York Times dzieliła się trudnymi do rozpoznania przypadkami chorób ze swojej lekarskiej kariery opisywanymi na łamach gazety jako zagadki. W każdym z siedmiu odcinków serialu śledzimy historie diagnozy właśnie tych najbardziej tajemniczych chorób, które nierzadko udało się wykryć za pomocą zaangażowanych czytelników. Taka formuła opowieści zdecydowanie wyróżnia serial z grona produkcji o tematyce medycznej. Dr Sanders zainspirowała także inną medyczną produkcję, zostając konsultantką na planie serialu " Dr House ".