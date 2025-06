Jest ogień! Zobacz zwiastun komedii "Teściowie 3"

"Teściowie 3": zwiastun

"Teściowie 3": co będzie działo się w nowym filmie?

Nowy zwiastun kultowej serii udowadnia, że żadna uroczystość nie jest zbyt święta, by nie mogła skończyć się epicką awanturą. Kiedy w jednym miejscu spotykają się Wanda ( Izabela Kuna ), Tadeusz ( Adam Woronowicz ), Małgorzata ( Maja Ostaszewska ) i Andrzej ( Marcin Dorociński ), można być pewnym tylko jednego: święty sakrament nie ochroni nikogo przed rodzinnym trzęsieniem ziemi. A jeśli dodamy do tego Grażynę ( Magdalena Popławska ) i Marka ( Wojciech Mecwaldowski ), to zamiast chrztu mamy... chrzest ognia.– mówi reżyser Kuba Michalczuk , który zrealizował także pierwszą część.Scenarzystą wszystkich trzech części jest Marek Modzelewski , który po raz kolejny celnie diagnozuje nasze relacje rodzinne, wpisując je w błyskotliwą formę komediową: Teściów 3 " będzie można obejrzeć przedpremierowo na letnich festiwalach filmowych. Pierwszy pokaz już 2 lipca podczas MFF Tofifest w Toruniu. Seansowi będzie towarzyszyć spotkanie z Mają Ostaszewską