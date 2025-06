Twórcy "Kosa" przeniosą na ekran słynną powieść Szczepana Twardocha

O czym opowie "Morfina"?

Bohaterem wyróżnionej Nagrodą Literacką "Nike" powieści jest podporucznik Wojska Polskiego, Konstanty Willemann - syn niemieckiego oficera Baldura von Strachwitza i Ślązaczki z Gliwic Katarzyny Willemann. Uzależniony od tytułowej morfiny cyniczny kobieciarz w pierwszych dniach po klęsce kampanii wrześniowej stara się uwolnić od wojskowych obowiązków i wieść dalej beztroskie, pełne nałogów, życie w okupowanej przez Niemców Warszawie. Wbrew swojej woli zostaje jednak wciągnięty w działalność konspiracyjną, co pogłębia jego dylematy dotyczące tożsamości narodowej. Powieść zawiera wiele retrospekcji przenoszących akcję powieści do dwudziestolecia międzywojennego.Scenariusz napisał Michał Zieliński , a za reżyserię odpowiada Paweł Maślona . Artyści współpracowali już ze sobą przy " Kosie ", który zdobył m.in. Złote Lwy na festiwalu w Gdyni oraz 6 Orłów. Produkuje studio Aurum Film, które prócz " Kosa " ma na swoim koncie m.in. takie głośne tytuły jak " Ostatnia rodzina ", nominowane do Oscara " Boże ciało " oraz serial " Król ", który również jest adaptacją powieści Twardocha