"Teściowie 3": mamy teaserowy zwiastun! Marcin Dorociński i spółka wracają

"Teściowie 3": zobacz pierwszy teaser

"Teściowie 3": o filmie









Tym razem bohaterowie spotykają się z okazji chrztu wnuczki. Wanda ( Izabela Kuna ) i Tadeusz ( Adam Woronowicz ) organizują uroczystość, na którą – niechętnie – zapraszają Małgorzatę ( Maja Ostaszewska ) oraz jej przyjaciółkę, psychoterapeutkę Grażynę ( Magdalena Popławska ). Wydawałoby się, że gorzej już być nie może… Ale do Polski wraca Andrzej (Marcin Dorociński) i nie jest sam. Chrzciny w teorii – piękna, ciepła, rodzinna uroczystość. W praktyce? Pole bitwy, na którym nikt nie zamierza ustąpić. Powraca Marcin Dorociński w roli Andrzeja, który – jak sam mówi – ponownie namiesza w rodzinnym kotle.– Nie chciałbym za dużo zdradzać, aby widzowie mieli niespodziankę. Z Andrzejem nigdy nie wiadomo, ale jeśli miałbym obstawiać, to jednak na początku burza, aby później wyszło piękne słońce. Jego powrót już sam w sobie jest emocjonalnym trzęsieniem ziemi, a to, że nie przyjeżdża sam, tylko podbija stawkę – mówi filmowy Andrzej.Do obsady " Teściów 3 " dołączają Magdalena Popławska Wojciech Mecwaldowski . Ich postaci – psychoterapeutka Grażyna i przedsiębiorca Marek – tylko dolewają oliwy do ognia. – Marek to niewiarygodnie pozytywnie nastawiony do życia człowiek. Jego ambicje są ogromne – chciałby z Polski zrobić Amerykę, najlepiej dołączyć nas jako kolejny stan – śmieje się Wojciech Mecwaldowski Reżyserem filmu ponownie został Kuba Michalczuk , twórca pierwszej części hitu. Za scenariusz odpowiada ponownie Marek Modzelewski , który nie miał wątpliwości, że kolejne rodzinne starcie musi odbyć się przy okazji chrzcin. – Kto z nas nie ma doświadczenia z rodzinnymi starciami? Chrzciny nasuwały się same, bo w ostatniej scenie "dwójki" dowiadujemy się, że Weronika jest w ciąży. A przecież nic tak bardzo nie łączy naszych bohaterów, jak perypetie dotyczące ich dzieci – mówi scenarzysta.Producentem filmu jest Akson Studio (" 1670 ", " Filip ", " Atak paniki "), koproducentami są TVN Warner Bros. Discovery i NEXT FILM.Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.Autorem wszystkich zdjęć w newsie jest Adrian Chmielewski.