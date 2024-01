"Teraz mnie widzisz?": trwa kampania poświęcona niewidoczności osób z niepełnosprawnościami w Polsce

O kampanii

O Fundacji Avalon

Kampania "Teraz mnie widzisz?" oddaje głos 5 milionom osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i skupia się na ich perspektywie. Daje możliwość mówienia we własnym imieniu, samorzecznictwa w sprawie swoich potrzeb i uczuć. Pokazuje, jak naprawdę widzimy niepełnosprawność i daje proste rozwiązania, czy i jak powinniśmy ją widzieć. Nie mając na co dzień kontaktu z osobami doświadczającymi niepełnosprawności, często nie wiemy, jak się zachować, unikamy więc kontaktu. Co więcej, w pierwszej kolejności widzimy oznaki niepełnosprawności i kierujemy nasze myśli ku niej.- mówi Sebastian Luty, Prezes Fundacji AvalonPomysł na kampanię wyrósł z doświadczeń samych osób z niepełnosprawnościami. Bo kto najlepiej będzie mówił w ich imieniu, jak nie oni sami? A ich doświadczenia są bardzo różne, choć mają kilka wspólnych mianowników, między innymi to, że ludzie w pierwszej kolejności, zazwyczaj, skupiają się na ich niepełnosprawności, zaś człowiek jej doświadczający, usuwa się w cień, stając się niewidzialnym.- mówi Helena Szczuka, Kierowniczka Działu Komunikacji i Promocji Fundacji Avalon.Kampania promuje ideę inkluzywnego, swobodnego społeczeństwa, w którym zauważony powinien być każdy i gdzie każdy może realizować swoje ambicje i plany na równych zasadach – w przestrzeni publicznej, zawodowej i społecznej.W rzeczywistości, tylko wsłuchując się w głosy osób z niepełnosprawnościami i skupiając na ich perspektywie, możemy zobaczyć prawdziwe potrzeby i odczucia. Tę perspektywę w jasny sposób pokazuje kampania "Teraz mnie widzisz?", dając odbiorcom mocne podstawy do zmiany sposobu patrzenia na niepełnosprawność. Każda osoba z niepełnosprawnością niesie ze sobą osobną historię, historię zmagania się z barierami otaczającego świata.Fundacja zaprosiła do projektu 14 osób w różnym wieku, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, by ukazać jak najszersze spektrum tematu: pięć do kolorowego i szalonego spotu głównego oraz dziewięć kolejnych, które w prostym przekazie filmowym dzielą się własną refleksją na temat niepełnosprawności i niezauważalności.- podkreśla Mariusz Kędzierski, jeden z bohaterów kampanii i dodaje:Publikowane w ramach kampanii nagrania uświadamiają skalę problemu konfrontując odbiorcę z nieuświadomionymi barierami, które jako społeczeństwo budujemy. Potwierdzają to słowa kolejnej bohaterki Julii Kleczyńskiej.Z kolei, Barbara Frączak zwraca natomiast uwagę na obojętność, z którą się spotyka:Bohaterowie kampanii opowiadają o swoim życiu, sytuacjach, czasem zabawnych a czasem smutnych, o postrzeganiu swojej niepełnosprawności i tym jak każdy z nas może pomóc w przełamywaniu społecznych barier.Poprzez kampanię występujący bohaterowie kierują swój przekaz również do innych OzN. Pokazują na swoim przykładzie, jak poradzili sobie z ograniczeniami we własnej głowie, w jaki sposób budowali poczucie własnej wartości i sprawczości a także jak walczyli i walczą dalej o swoją podmiotowość.Kampania Fundacji Avalon ukazuje wiele problemów, ale także pokazuje, co możemy zrobić, by wszystkim nam w tym świecie żyło się lepiej. Zwróćmy uwagę, ale nie oceniajmy po wyglądzie, zapytajmy, czy pomóc, ale nie bądźmy wścibscy i natarczywi. Okażmy serce i naszą uwagę.- kwituje Mariusz Kędzierski.To właśnie dlatego kampania zachęca do wsłuchania się w historię bohaterów i poznanie powodów, dlaczego równość dostępu, inkluzywność społeczna, edukacja i świadomość, są tak potrzebne. To podstawy, które zwiększają widoczność osób z niepełnosprawnościami i które zwracają im podmiotowość."Teraz mnie widzisz?" to już szósta z kolei ogólnopolska kampania społeczna Fundacji Avalon. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem niezauważalności osób z niepełnosprawnościami. Kampania ukazuje OzN jako pełnowartościowych członków społeczeństwa – zwłaszcza w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, medialnym, budowaniu relacji czy wypełnianiu różnorodnych ról społecznych i zawodowych. Bohaterami kampanii są osoby z niepełnosprawnościami, które podzieliły się swoimi doświadczeniami, historiami i problemami by uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby różnych grup społecznych. Projekt jest współfinansowany przez PFRON. Więcej informacji o kampanii oraz jej bohaterach znajduje się na stronieFundacja Avalon to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce wspierających osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore, powstała w 2006 roku, a od roku 2009 posiada status organizacji pożytku publicznego. Ma siedzibę w Warszawie, jednak swoim wsparciem obejmuje osoby potrzebujące z całej Polski. Fundacja oferuje pomoc potrzebującym w obszarze finansowym, a także prowadzi szereg programów społecznych i edukacyjnych, mających na celu aktywizację OzN a także zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami w polskim społeczeństwie. Fundacja Avalon aktualnie wspiera około 14 000 osób z całej Polski. Łączna wartość pomocy udzielonej przez Fundację swoim podopiecznym wynosi blisko 400 mln.Szczegóły dotyczące działania fundacji znajdują się na oficjalnej stronie