James Gunn: Sequel "Supermana" nie będzie sequelem "Supermana"

Mimo, że " Superman " lata w kinach już od jakiegoś czasu, James Gunn nie ma czasu na relaks. Zapytany w serwisie Threads o to, czy będzie miał czas na odpoczynek,, napisał Gunn Pierwsza z tych dwóch rzeczy nie wymaga wyjaśnienia: drugi sezon serialu " Peacemaker " zadebiutuje już 21 sierpnia. Druga jest natomiast ciekawsza, bo zaprzecza temu, co powiedział wcześniej sam Gunn : że Superman powróci w kolejnym filmie, ale nie będzie to bezpośrednia kontynuacja " Supermana ".Twórca musiał więc wyjaśnić swoje słowa:Dodał też, żeJak myślicie, nad jakim projektem pracuje w takim razie Gunn ? Czy to film o Justice Gang albo Lidze Sprawiedliwości? A może widowisko, w którym Superman spotka się z Batmanem Superman " to pierwszy pełnometrażowy film fabularny z nowego ekranowego uniwersum DC Comics. Tytułowy bohater musi pogodzić swoje kosmiczne dziedzictwo z Kryptona z ludzkim wychowaniem. Jako uosobienie prawdy i sprawiedliwości szybko przekonuje się jednak, że świat postrzega te wartości jako przestarzałe.Główną rolę w filmie zagrał David Corenswet . Partnerują mu Rachel Brosnahan Sara Sampaio . Przypomnijmy, że aktualnie trwają prace nad dwoma kolejnymi filmami z uniwersum DC: " Supergirl " oraz " Clayface ". Z kolei w przyszłym miesiącu w HBO Max zadebiutuje 2. sezon " Peacemakera ".