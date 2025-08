Jeszcze więcej K-popu. Netflix rozszerza świat "K-popowych łowczyń demonów"

"K-popowe łowczynie demonów" to dopiero początek

"K-popowe łowczynie demonów" – o czym jest film?

Ogromna popularność K-popu w 2025 roku jest już rzeczą oczywistą, ale jej przełożenie na nową animację Netfliksa okazało się zaskoczeniem nawet dla najbardziej przychylnych, zasłuchanych w koreańskiej muzyce analityków. Stworzone przez Chrisa Appelhansa i Maggie Kang " K-popowe łowczynie demonów " podbiły serca abonentów na całym świecie, stając się najchętniej oglądaną produkcją animowaną w historii istnienia platformy – to wszystko w nieco ponad miesiąc od premiery filmu. Z tego też względu decyzja o kontynuowaniu marki wydawała się naturalnym krokiem naprzód. Jak informuje portal Games Radar, Netflix uznał jednak, że nie ma co zwlekać, zapowiadając zamiast jednej aż trzy kolejne produkcje.Dwie z nich mają być naturalnymi, konwencjonalnymi sequelami, zamykającymi " K-popowe łowczynie demonów " w ramy animowanej trylogii. Jak informuje jednak portal The Wrap, Netflix rozważa także stworzenie aktorskiego remake'u pierwszego filmu, wpisując się tym samym w trend zainicjowany z sukcesami jakiś czas temu przez studio Walta Disneya. W planach jest także stworzenie musicalu scenicznego, by z atrakcyjnymi numerami muzycznymi napisanymi na potrzeby filmu dotrzeć do możliwie najszerszej widowni.Na ten moment nie wiadomo, czy i które z wymienionych projektów mieliby realizować Chris Appelhans i Maggie Kang, twórcy stojący za sukcesem oryginalnej animacji. Zdaniem dziennikarzy Games Radar, nie podpisali oni jeszcze umów z Netfliksem na realizację kolejnych części serii.Przypomnijmy, że w " K-popowych łowczyniach demonów " Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.