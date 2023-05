"Widzew. Razem Tworzymy Siłę" oraz "Raków. Pierwszy wszystko!". Nowe seriale dokumentalne już wkrótce w CANAL+ online

Niesamowite emocje, sport od kulis, odprawy meczowe, towarzyszenie ulubionym zespołom w szatni oraz klub piłkarski jako dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo. " WIDZEW. RAZEM TWORZYMY SIŁĘ " oraz " RAKÓW. PIERWSZY WSZYSTKO! " to jedyne w swoim rodzaju sportowe seriale dokumentalne, które otwierają zamknięte zazwyczaj dla kibiców drzwi i pokazują funkcjonowanie drużyn z najbliższej perspektywy. Premiery nowych produkcji już 30 maja oraz 3 czerwca, tylko i wyłącznie w serwisie CANAL+ online."Pierwszy raz w historii polskiej telewizji kamery mogły od środka rejestrować funkcjonowanie klubu piłkarskiego przez cały niemal sezon. Otworzyliśmy zamknięte dla widzów drzwi i z bliska pokazaliśmy emocje, adrenalinę szatni oraz trybun czy planowanie strategii transferowej klubu w gabinetach prezesów. Rozciągnięta na cały sezon historia jest naznaczona dramaturgią i zwrotami akcji. Jeśli dodamy do tego magię Widzewa, klubu legendarnego z ogromną rzeszą fanów, to mamy materiał na trzymający w napięciu hit. Ten serial powinien przyciągnąć nawet tych, którzy piłką interesują się od święta.""W produkcji śledziliśmy ostatnie trzy miesiące pracy Mistrza Polski, które obfitowały w wiele ekscytujących i emocjonalnych chwil. Dla widzów interesujące może być także przyjrzenie się sposobowi pracy Marka Papszuna, jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego polskiego trenera. Towarzyszyliśmy piłkarzom także wtedy, kiedy ogłosił on, że kończy przygodę z klubem, a jego miejsce zajmuje dotychczasowy asystent Dawid Szwarga – jeden z najmłodszych i najciekawszych trenerów "młodego" pokolenia w kraju. Kamery CANAL+ śledziły te momenty i kibice będą mogli zobaczyć, jak wyglądało to "od środka". W serialu pojawią się także rozmowy m.in. z właścicielem Michałem Świerczewskim oraz piłkarzami. Szczerze zachęcam do śledzenia pięknej historii klubu z Częstochowy!""Seriale o Widzewie i Rakowie, które produkujemy w sezonie 2022/23, to wyjątkowe propozycje dla fanów piłki nożnej. Jesteśmy z kamerami najbliżej, jak to tylko możliwe, dlatego widz będzie mógł poczuć się niemalże jak trener i piłkarz klubu Ekstraklasy. Podglądanie pracy Marka Papszuna i Janusza Niedźwiedzia oraz ich sztabów szkoleniowych, medycznych i samych zawodników, pozwoli poznać od podszewki codzienność piłkarskiego świata. Pokażemy ponadto konstrukcję klubu sportowego jako przedsiębiorstwa. Odprawy meczowe, nasze słynne "podsłuchy", życie w szatni, niesamowite emocje, twarde charaktery, charyzma i konsekwencja Rakowa w drodze do historycznego mistrzostwa oraz niesamowita energia i fenomen kibicowski Widzewa - najlepsze składniki na dwa serialowe hity sportowe. To po prostu trzeba zobaczyć! Gęsia skórka i ciarki na plecach gwarantowane!"