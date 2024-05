SkyShowtime przedstawia premiery na czerwiec 2024. Sprawdź nowości platformy

Scenariusz serialu został oparty na bestsellerze "New York Timesa" opublikowanym w Polsce pod tytułem "Niedaleko pada jabłko" autorstwa Liane Moriarty . Jest to historia o pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy Stan ( Sam Neill ) i Joy ( Annette Bening ) właśnie sprzedali swoją renomowaną szkołę tenisa i są gotowi wejść w złotą jesień życia. Z radością czekają na to, żeby spędzać więcej czasu z czwórką swoich dorosłych już dzieci ( Alison Brie Essie Randles ). Wszystko zmienia się, gdy do drzwi puka ranna, młoda kobieta wnosząca w ich codzienność adrenalinę, za którą tak tęsknili. Gdy pewnego dnia Joy niespodziewanie znika, jej dzieci muszą przyjrzeć się tzw. idealnemu małżeństwu swoich rodziców – tym razem w obliczu wychodzących na jaw mrocznych rodzinnych sekretów.