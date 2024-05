Cieszmy się różnorodnością. Poniedziałek i wtorek na 21. MDAG

Kacper Orzech, biuro prasowe Millennium Docs Against Gravity



Poniedziałek, 13.05



Wtorek, 14.05



Festiwal trwa, mija czwarty dzień. Cechą szczególną minionych i nadchodzących dni jest różnorodność - na ekranie, na salach, za kulisami, na mapie. Mamy okazję obserwować i nasłuchiwać otaczającego nas bogactwa kulturowego, które pozwala poznawać tu i teraz.Życzę wszystkim, by 21. MDAG był czasem doświadczania szerokiego wachlarza perspektyw, horyzontów i marzeń, nie tylko bohaterów_ek filmów, ale też tych, którzy razem z nami chcą celebrować różnorodność, tak niecodzienną i niezwykłą.Sprawdźcie, z jakimi filmami wkraczamy w nowy tydzień!W najbliższy poniedziałek odbędzie się pokaz Pokaz filmu “Niewidzialny naród" w reżyserii Vanessy Hope. Po seansie widzowie będą mieli okazję spotkać się z reżyserką.Sylwetka prezydentki Tajwanu Tsai Ing-wen i jej polityki, która bierze pod uwagę rodzącą się ideę narodu tajwańskiego, dalekiego od chińskiej tradycji. Film przybliża najnowszą historię Tajwanu, który do lat 80. XX wieku był rządzony przez krwawą dyktaturę.– Vanessa Hope jest wielokrotnie nagradzaną producentką i reżyserką, która wyprodukowała wiele uznanych filmów w Chinach, w tym pokazywany na Berlinale "The Story Of Ermei" Wanga Quanana oraz prezentowany na festiwalu w Cannes "Tombee De Nuit Sur Shanghai" Chantal Akerman, będący częścią zbioru filmów "The State Of The World". Reżyserowała i produkowała również filmy krótkometrażowe, w tym "China In Three Words", który znalazł się w oficjalnej selekcji DOC NYC.W niedzielę w Kinie Muranów odbędzie się projekcja filmu "Architekton" w reżyserii Viktora Kossakovsky’ego. Po filmie zapraszamy na spotkanie z reżyserem, który jest mistrzem kina dokumentalnego.film jest refleksją nad architekturą i jej budulcami: kamieniem oraz betonem. To wizja budynków sprzed setek i tysięcy lat, które ukazują naszą dzisiejszą porażkę na tym polu i tym samym destrukcję wartości, jaką była architektura. Odwiedzamy ruiny świątyni w Baalbek w Libanie, gdzie starszy pan od 12 lat porządkuje kamienie sprzed dwóch tysiącleci. Jak wrócić do złotych zasad architektury, zanim będzie za późno?– karierę filmową rozpoczął w 1978 roku, pracując jako asystent operatora, asystent reżysera i montażysta w Leningradzkim Studiu Filmów Dokumentalnych. W latach 1986-1988 studiował scenariopisarstwo i reżyserię.W poniedziałek zapraszamy na projekcję filmu "Ja, cyborg". Po seansie odbędzie się spotkanie z reżyserem i bohaterem, a po spotkaniu koncert głównego bohatera.Główny bohater filmu rozmawia z muzykami-cyborgami, którzy dla "kognitywnej wolności" wszczepili sobie sztuczne organy. W końcu sam decyduje się na implant sztucznego narządu po to, aby mógł odbierać dźwięk przybywający na Ziemię z kosmosu. Brak uregulowań prawnych powoduje trudność w ustaleniu, jakie organy zmysłu uważa się za ludzkie, a jakie nie. W szarej strefie powstaje sztuka cyborgów, która polega na tworzeniu nowej palety zmysłów po to, aby na nowo połączyć się z naturą w sposób do tej pory niedostępny dla ludzi.Goście: reżyser Miguel Morilla Vega i bohater Kaipierwszy zmysł cyborga, Cosmic Sense, wychwytuje cząstki subatomowe powstałe w wyniku opadania promieni kosmicznych w atmosferze planety. W momencie ich przechwycenia przekłada każdą z nich na dźwięk, przypisując im różne dźwięki. Pozwala to Kaiowi komponować muzykę na podstawie dźwięków z kosmosu.Serdecznie zapraszamy na pokaz kultowego filmu "Pokolenie pieniądza" i towarzyszące mu spotkanie z reżyserką, która w tym roku zasiada w jury Konkursu Głównego MDAG. Wydarzenie odbywa się w ramach sekcji The Best of MDAG!Amerykańska fotografka i reżyserka Lauren Greenfield od 25 lat analizuje idee pieniędzy, bogactwa i ludzi, którzy chcą żyć luksusowo. Po studiach postanowiła zgłębić ideę "amerykańskiego snu", portretując aparatem fotograficznym tych, którzy dążą do bogactwa, wierząc, że najważniejszy w życiu jest niczym nieograniczony i nieskrępowany materializm.Gościni: Lauren Greenfield – nagradzana amerykańska dokumentalistka ("Ważniejsze do królów", "Pokolenie pieniądza") i wystawiana na całym świecie fotografka. Jurorka Konkursu Głównego festiwalu Millennium Docs Against Gravity o Nagrodę Banku Millennium.: Autoportret Rogiera Kappersa w perspektywie dziecięcego marzenia o grze na organach wykonanych ze szklanek. Z pełnym optymizmem, film obserwuje swojego (niemłodego) bohatera przez 7 lat, który dojrzewa na nowo spełniając swoją pasję. Ze świadomością, że czas nie przestaje uciekać, podążamy śladem artysty szukającego miłości.niderlandzki muzyk i filmowiec. Znany z m.in. "Lomax the Songhunter" (2004) czy "Glass, My Unfulfilled life" (2023). Laureat Golden Alexander dla najlepszego filmu w konkursie Newcomers na Thessaloniki Documentary Film Festival w 2024.Opowieść o Jesselyn Silvie - trzykrotnej mistrzyni w kategorii juniorów w boksie, której ambicją jest zdobycie w przyszłości olimpijskiego medalu. W podróży na szczyt wspiera ją ojciec, Pedro. Film ukazuje wyzwania związane z karierą sportową, ale też te związane z wiekiem nastoletnim i dorastaniem, z którymi para musi się zmierzyć, by spełnić swoje wspólne marzenie.Partner - VisaCo daje nam sport? Jak można radzić sobie z przeciwnościami losu i jak znaleźć w sobie siłę i motywację, żeby spełniać swoje marzenia? Jak ważne w tym całym procesie jest wsparcie bliskich osób?"JessZilla" przybliża nam historię młodej bokserki, której marzeniem jest występ na igrzyskach olimpijskich, ale na jej drodze staje niespodziewana przeszkoda. Jess to 10-letnia dziewczynka, która brawurowo rywalizuje w sporcie zdominowanym przez mężczyzn.Porozmawiamy o wytrwałości, determinacji i pokonywaniu wyzwań w każdym wieku.Będzie to także okazja do tego, by dowiedzieć się więcej o sporcie osób z niepełnosprawnościami i o tym, dlaczego jest dla nich tak istotny.- paraolimpijka, reprezentantka Polski w szermierce na wózkach. Mistrzyni Świata i Europy w szabli.- edukatorka i prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna, zwyciężczyni plebiscytu na Warszawiankę Roku (2022)Prowadzenie:Więcej o filmie: Norweskie siostry Kari i May są bardzo religijne i wszędzie widzą znaki dawane im przez Boga. May decyduje się przeprowadzić blisko Kari – do Gullspång w Szwecji. Kiedy właścicielką wybranego mieszkania okazuje się kobieta bardzo podobna do ich starszej siostry Astrid, która popełniła samobójstwo ponad 30 lat wcześniej, historia znacznie przyspiesza. Siostry proszą reżyserkę o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemnicy.Partner: Wydawnictwo CzarneCzy można przeczuć wydarzenia z przyszłości? Czy znaki, które pojawiają się na naszej drodze, są związane z nadnaturalnym odczuwaniem przyszłych wydarzeń, czy to zbiegi okoliczności? I gdzie przebiega granica między psychologią a ezoteryką? Na te i inne arcyciekawe pytania, w oparciu o film dokumentalny "Gullspång Miracle" w reżyserii Marii Fredriksson oraz książkę Sama Knighta "Biuro przeczuć" (tł. A. Wilga), odpowiedzą socjolog, publicysta, założyciel Wydawnictwa Okultura, Dariusz Misiuna oraz religioznawca, dr Zbigniew Łagosz. Debatę poprowadzi Zuzanna Kowalczyk z magazynu Pismo.- socjolog, publicysta, założyciel Wydawnictwa Okultura.- religioznawcaProwadzenie:- magazyn "Pismo"W bujnym, zielonym lesie w południowej Estonii grupa kobiet zbiera się w tradycyjnej saunie, żeby wspólnie dzielić najgłębsze sekrety, przemyślenia i czerpać z siły swojej wspólnoty. Otoczone dymem i żarem obnażają nie tylko ciała, ale i emocje. Historia wypełniona uniwersalizmem, wspólnotowością i kolektywnymi myślami o radzeniu sobie z problemami.Tushar przyjechał z Indii do Estonii, żeby żyć razem z ukochaną. Zrezygnował z ciepła i słońca swojego kraju, wybierając na nowy dom chłodną część Europy. Teraz wyrusza w podróż do krewnych swojej partnerki żyjących w prowincji Võromaa, żeby nauczyć się, co znaczy być prawdziwym Estończykiem. Duet reżyserski tej osobistej historii tworzą Anna Hints oraz jej partner – Tushar Prakash.