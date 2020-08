Świat uległ awarii. Szukamy wyjść alternatywnych

"Obrazy Wrażliwe" w poznańskim CK ZAMEK w sierpniu nie zwalniają tempa! Po rozmowach o sytuacji uchodźców i uchodźczyń, niepokojącym kryzysie debaty publicznej i wzroście faszystowskich postaw będziemy poszukiwać wyjść awaryjnych w kolejnych obszarach. Sierpień rozpoczynamy debatą o kryzysie klimatycznym, o którym będą rozmawiać: Areta Szpura , Bogdan Chojnicki (Nauka o klimacie) i Anna Pięta (mudatalks). Spotkanie zakończy projekcja fantastycznej " Krainy miodu ". Następnie, Karolina Sikorska poprowadzi dyskusję o współczesnych ruchach feministycznych, by potem zaprosić do obejrzenia filmu " Mustang ". Letnią odsłonę kończymy wykładem o rasizmie, który przed filmem " Green Book " wygłosi Margaret Amaka Ohia-Nowak.4.08. wtorekg. 18.30 | "Jak (od)budować świat i zatrzymać katastrofę klimatyczną?" – dyskusjag. 20.30 | " Kraina miodu ", reż. Tamara Kotevska Ljubomir Stefanov , 2019, 8711.08. wtorekg. 18.30 |"Wołanie o równość" – dyskusjag. 20.30 | " Mustang ", reż. Deniz Gamze Ergüven , 2015, 9725.08. wtorekg. 20 | "Biało-czarna Polska. O rasizmie nie tylko w filmie Green Book " – wykład Margaret AmakaOhia-Nowakg. 20.30 | " Green Book ", reż. Peter Farrelly , 2018, 130Zapraszamy na kameralne kino plenerowe na Dziedziniec Zamkowy. Wszystkie wydarzenia są tłumaczone na PJM, a pokazywane filmy są wyposażone w audiodeskrypcję i napisy dla osób niesłyszących. Na spotkania obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie CKZAMEK, na pokazy filmowe – bilety: 5 zł."Obrazy Wrażliwe. Awaria, znaczy działanie" to cykl filmowy, którego organizatorem jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, i do którego program ułożyli Maja Kurowska oraz Jakub Walczyk. Dofinansowano, ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura – Interwencje 2020".