3 sezon "Dark": 5 tajemnic, które musimy rozwikłać

UWAGA: spoilery wagi ciężkiej!

W chwili w której czytacie te słowa, niejeden z Was ma już pewnie za sobą pierwsze odcinki trzeciego sezonu " Dark ". Pętla opowieści nareszcie się domknie, a my poznamy koniec (początek?) historii Jonasa Kahnwalda. Z całą pewnością szare komórki widzów zostaną wystawione na ciężką próbę, a reddit i youtube ponownie zaleje fala teorii. Ponieważ jest to seria która tajemnicami stoi, wybraliśmy dla Was 5 najbardziej nurtujących nas zagadnień, na których rozwinięcie lub rozwiązanie czekamy w sezonie trzecim.Ta enigmatyczna postać z całą pewnością dostanie jeszcze swoje pięć minut. W końcu to niemożliwe, żeby facet, który od pierwszych odcinków Dark orbituje wokół kluczowych osi fabularnych, nie miał w tej opowieści własnej partii do odegrania. Tym bardziej, że w drugim sezonie ujawniono jego powiązania z dyrektorem elektrowni atomowej Winden, Aleksandrem Tiedemannem. Dodajmy do tego fakt, że od pierwszych odcinków Torben jest przez kolejne postaci niemal ostentacyjnie ignorowany. Mamy na ciebie oko, Wöller.To, że tajemniczy przewodniczący Adam to w rzeczywistości starsza wersja Jonasa Nielsena, wiemy już od dłuższego czasu. Wiemy również, że zdeformowany starzec ma ambitne plany ruszenia z posad bryły czasu. W trzecim sezonie z pewnością dowiemy się jednak nieco więcej o wydarzeniach które bezpośrednio popchnęły Jonasa do założenia Sic Mundus. Jaka tak naprawdę w tym wszystkim była rola Claudii Tiedemann? No i w końcu: co też robią w organizacji Magnus Nielsen i Franziska Doppler? Sic Mundus Creatus Est. No właśnie – jak?Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci Dark w drugim sezonie coraz wyraźniej skręca w stronę ciemnej strony mocy. Po burzliwym zakończeniu romansu z Ulrichem Nielsenem matka Jonasa kompletnie poddała się egoistycznym zapędom, czego ostatecznym przejawem była jej wycieczka do roku 1954, i odwiedzenie eks-kochanka w więzieniu. W podróży w czasie Hannah upatruje okazji do ułożenia sobie życia na nowo. Wszystko wskazuje też na to, że na kolejnego partnera wybrała sobie poczciwego Egona Tiedemanna a konsekwencje tej relacji ciężko przewidzieć. Choć z pewnością będą spektakularne.W drugim sezonie dowiedzieliśmy się, że Elizabeth Doppler jest matką Charlotte i... vice versa. Tyle wystarczy, by nabawić się solidnego bólu głowy: kto kogo pierwszy urodził? W jaki sposób każda z nich ukrywała przed drugą swoją tożsamość? Jak się ma do tego genetyka? Czy Charlotte była dla Noah dobrą teściowo-córką? Jak wypełnić w urzędzie akt urodzenia w przypadku takiej relacji rodzinnej? Baran bo Odar oraz Jantje Friese mają do wyjaśnienia naprawdę sporo.Pojawienie się alternatywnej Marthy Nielsen wywróciło stolik i rozpętało burzę teorii na temat założeń świata " Dark ". Wiele wskazuje na to, że twórcy usiali pierwszy i drugi sezon symbolami sugerującymi istnienie systemu rozgałęzień rzeczywistości (drzewo na nagrobku Michaela Kahnwalda, czołówki oparte na symetrycznych odbiciach). Zwiastun trzeciego sezonu pokazuje z kolei cały wachlarz bohaterów w dwóch wersjach, co sprawia że narracja ulegniepewnie jeszcze większemu rozproszeniu. Czy scenarzyści udźwigną tak skomplikowane koncepcje, czy też piętrzące się paradoksy pogrążą szanse na satysfakcjonujący finał?