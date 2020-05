"Dark": Ostatni cykl właśnie się zaczyna

Koniec jest początkiem, a początek końcem: Pierwszy serial oryginalny Netflix z niemieckim rodowodem, który cieszył się popularnością nie tylko w Niemczech, ale znalazł uznanie także wśród publiczności i krytyków filmowych na całym świecie, zmierza ku końcowi.W trzecim i ostatnim sezonie serialu fabuła " Dark " dochodzi do kulminacyjnego punktu, który przekracza granice rozumu i stawia pod znakiem zapytania koncepcję czasu i przestrzeni. Wkraczając w nową rzeczywistość, Jonas z całych sił próbuje zrozumieć, co dla jego losów oznacza ta odsłona miasteczka Winden. Zaś ci, którzy zostali w drugim świecie dążą do tego, by przerwać pętlę, która teraz zagina nie tylko czas, ale i przestrzeń. Dwa światy. Światło i mrok. A w samym środku historia tragicznej miłości o epickich rozmiarach. Jantje Friese (scenarzystka) i Baran bo Odar (reżyser) tak mówią o zakończeniu serialu:Showrunnerzy Odar Friese po raz kolejny pełnią również rolę producentów wykonawczych serialu, obok Larsa Gmehlinga Nikolaus Summerer jest operatorem serialu a za scenografię odpowiada Udo Kramer . Simone Bär ponownie dołącza do zespołu jako dyrektor castingu, a muzykę stworzył Ben Frost.Trzeci i ostatni sezon " Dark " będzie miał swoją premierę na Netflix już 27 czerwca 2020 roku.Opis:Kiedy Jonas trafia do alternatywnej wersji miasteczka Winden, odkrywa, że Adam to nie jedyna osoba, która majstruje z czasem, przestrzenią i apokalipsą, aby osiągnąć swoje cele w nieskończonym cyklu przyczynowo-skutkowym.