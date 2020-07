Sprawdźcie bezspoilerową stronę poświęconą serialowi "Dark"

Oglądacie serial " Dark "? Widzieliście już 3. sezon?Jeśli nie wszystko wydaje Wam się do tej pory jasne i choć raz poczuliście, że czegoś nie do końca rozumiecie, z pomocą przychodzi specjalna strona poświecona serialowi. Pod linkiemznajdziecie m.in. przewodnik po odcinkach, latach i postaciach. Nie obawiajcie się spoilerów.Poniżej natomiast znajdziecie wideo przypominające, co działo się w dwóch pierwszych sezonach " Dark ".Ale uwaga – materiał zdradza kluczowe wątki fabuły. Dark " to niezwykła saga rozgrywająca się we współczesnych Niemczech. Zaginięcie dwojga małych dzieci wydobywa na światło dzienne skrywane sekrety czterech rodzin i zaburzone relacje pomiędzy ich członkami. Wypadki przedstawione w dziesięciu godzinnych odcinkach przybierają nadprzyrodzony obrót niepozostający bez związku z wydarzeniami, które miały miejsce w miasteczku w 1986 r.3. sezon " Dark " można już oglądać na Netflix.