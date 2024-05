Activision stawia na Polskę! Nowe studio w Warszawie!

Zespół Elsewhere Entertainment składa się z utalentowanych ekspertów od opowiadania historii, których portfolio obejmuje takie tytuły jak " The Last of Us ", " Uncharted ", " Wiedźmin ", " Cyberpunk 2077 ", " Destiny ", " Tom Clancy’s The Division " oraz " Far Cry ". Studio ma pełny dostęp do zasobów i narzędzi Activision, co pozwoli na zwiększenie produkcji i szybszy rozwój.Nowe studio Activision w Warszawie to zaskakujący krok, biorąc pod uwagę niedawne zwolnienia i zamykanie studiów należących do Xbox Game Studios. Miejmy nadzieję, że chociaż część niedawno zwolnionych pracowników znajdzie swoje miejsce w Elsewhere.