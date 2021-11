Chociaż sprzęty z ekranami OLED coraz częściej pojawiają się w naszym otoczeniu, to dalej wielu uważa te matryce za produkt premium. Trudno im się dziwić, wysokie ceny telewizorów w tej technologii utrwaliły w nas przekonanie, że jeśli chcemy mieć OLEDa, to musimy za to słono zapłacić. I wtedy wjeżdża Asus, cały na biało.Dowiedź się więcej oglądając materiał przygotowany przez Kubę Karasia.