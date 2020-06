Box Office Świat: "Naprzód" liderem dzięki Azji

Znamy cząstkowo dane ze sprzedaży biletów w miniony weekend w kinach poza granicami USA. Wciąż największymi rynkami są kraje Dalekiego Wschody (Korea Południowa, Japonia, Hongkong, Wietnam). Jednak portal Deadline podaje, że w tym tygodniu na prowadzenie może wysunąć się Francja. Tam kina zostały otworzone w poniedziałek i pierwsze dane wskazują, że nie mogą one narzekać na braki widzów.Wydaje się, że liderem minionego weekendu była animacja Pixara " Naprzód ". Szacujemy, że obraz zarobił co najmniej. Większość tej sumy pochodzi z Korei Południowej, gdzie film właśnie miał swoją premierę. W weekend zarobił tam 1,1 mln dolarów. Ponieważ jednak miał premierę na początku tygodnia, to łącznie na koncie ma tam 1,8 mln dolarów. Ponad 300 tys. dolarów animacja zarobiła w Hongkongu, a ponad 100 tys. pochodzi z Tajwanu.O miejsce drugie w naszym zestawieniu walczą dwa tytuły. Ich wpływy szacujemy nakażdy. Pierwszym z nich jest koreański " Gyeol-baek " (Innocence). Thriller psychologiczny po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w koreańskim zestawieniu.Z koleiw Japonii zarobił " Doktor Dolittle ", który dopiero teraz miał tam swoją premierę. Mimo pandemii koronawirusa wynik filmu należy uznać za bardzo dobry. Poza granicami USA tylko w pięciu krajach " Doktor Dolittle " miał lepsze otwarcie niż w Japonii. We wszystkich pięciu wyniki te zanotowano na początku roku, zanim COVID-19 stał się globalnym problemem.Pierwszą piątkę kompletują dwie produkcje z Korei Południowej. Na czwartym miejscu znalazła się nowość, "Sa-ra-jin si-gan" (Me and Me). Dreszczowiec, dla którego punktem wyjścia jest śmierć pary na wsi w tajemniczym pożarze, zarobił w weekendPiąte miejsce przypadło thrillerowi " Chim-ib-ja " (Intruder). Jego weekendowe wpływy szacujemy na