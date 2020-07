Box Office Świat: Pandemiczny "#Alive" znów numerem 1

Mimo otwierania się kin w kolejnych krajach sytuacja na świecie pozostaje stabilna. Wciąż najlepsze wyniki notowane są w Korei Południowej, Japonii i we Francji. Tylko tam zanotowaliśmy filmy z wpływami przekraczającymi w weekend pół miliona dolarów.Po raz drugi najlepszym tytułem w naszym zestawieniu jest pandemiczna opowieść z Korei Południowej " #sal-a-iss-da " (#Alive"). Film nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem konkurencji zgarniając w weekend. Od swojej premiery w środę przed tygodniem obraz zebrał już prawie 11 milionów dolarów.Kolejne miejsca w naszym zestawieniu zajmują filmy wyświetlane w Japonii. Trzy z nich w weekend zarobiły. Są to: " Spirited Away: W krainie Bogów " (868 tys. w sobotę i niedzielę), " Księżniczka Mononoke " (848 tys. dolarów w sobotę i niedzielę) oraz " Nausicaä z Doliny Wiatru " (764 tys. dolarów w sobotę i niedzielę).Dwa kolejne tytuły, tym razem ze Stanów Zjednoczonych, zarobiły w weekend w Japonii. Są to: " Doktor Dolittle " (440 tys. dolarów w sobotę i niedzielę) i " Rambo: Ostatnia krew " (438 tys. dolarów w sobotę i niedzielę).Szacujemy też, że ponad pół miliona dolarów w sam weekend zanotowały dwa filmy we Francji. Są to: " Jak być dobrą żoną " (ok. 559 tys. dolarów; drugi weekend na czele lokalnego box office'u) i " Les Parfums " (ok. 502 tys. dolarów).