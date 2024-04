Box Office Świat: Tytani pokazują moc. Godzilla i Kong na czele

Zwiastun filmu "Godzilla i Kong: Nowe imperium"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Wpływy jednak zaczynają już wyraźnie maleć. Tym razem widowisko Warner Bros. potrzebowało do zwycięstwa zaledwie. To jednak wystarczyło, by studio mogło świętować. Jest to pierwsza hollywoodzka wytwórnia, która w tym roku może świętować takie osiągnięcie. Godzilla i Kong: Nowe imperium " poza granicami USA zarobiła dotąd 278,6 mln dolarów. Globalne daje to 436,6 mln dolarów.Z miejsca trzeciego na drugie awansowała animacja. Pomogła premiera w Korei Południowej, gdzie film był numerem jeden weekendu, a w ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania zarobił 6 milionów dolarów. To rekord tej serii w Korei. Weekendowe wpływy szacujemy na. Łącznie na świecie film zarobił 279 milionów dolarów, a wraz z Ameryką 452,6 mln.Najwyżej notowana nowość pochodzi z Japonii.(Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram) zanotowało drugie najlepsze otwarcie w historii Japonii zgarniając. Fenomenalnie jak na 27. film cyklu.Tymczasem inna japońska animacja -- nie przestaje czarować w Chinach. W miniony weekend zarobiła tami już za chwilę osiągnie tam pułap 100 milionów dolarów. Globalnie animacja jest o krok od pobicia granicy 300 milionów dolarów.Piąte miejsce zajmuje koncertowy film. Zarobił on. Co ciekawe, w samej Korei Południowej okazał się kompletnym niewypałem. Zajął dopiero dziewiąte miejsce z kwotą poniżej pół miliona dolarów w pięć dni.Powoli rosną wpływy filmu. Tym razem weekendowe zarobki wyniosły. Na pewno nie zaszkodziła mu premiera we Francji, gdzie po pięciu dniach na koncie jest 2,2 mln dolarów. Mimo to film wciąż nie ma wystarczających zarobków, by znaleźć się - choćby na chwilę - w dziesiątce najbardziej kasowych premier roku. Poza granicami USA " Pogromcy duchów: Imperium lodu " zgarnęli 63 miliony dolarów, co globalnie daje 160 milionów.spadł w naszym zestawieniu na siódme miejsce. Tym razem jego wpływy wyniosły. Po 12 dniach w kinach ma 20,8 mln dolarów, a globalnie 35,4 mln dolarów.Miejsce ósme przypadło widowisku. Film wciąż ma w sobie wystarczająco dużo życia, czego dowodem jest kolejnena koncie. Tym samym jest to pierwsza amerykańska produkcja, która poza granicami USA zdołała zarobić w tym roku co najmniej 400 milionów dolarów.Naszą listę zamyka nowość z Indii. Film trafił do kin na zakończenie Ramadanu. Spodziewano się, że będzie hitem. Tymczasem obraz sprzedał się w Indiach fatalnie. W sumie na świecie zarobił w weekend. Łącznie daje to to tylko 7,6 mln dolarów. Oczekiwania były dużo większe.