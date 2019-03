Box Office USA: "Dumbo" nie poleciał

To miał być kolejny znakomity weekend dla Disneya. Większość analityków przepowiadała, żezarobi na dzień dobry nie mniej niż 50 milionów dolarów. A byli i tacy, którzy wierzyli, że przekroczy 60 milionów. Teraz mają zapewne markotne miny. Według szacunków Disneya po trzech dniach wyświetlania (plus czwartkowe pokazy przedpremierowe) na koncie filmu jest tylko 45 mln dolarów.Nie jest to wynik katastrofalny. Jednak trudno jest też mówić o sukcesie. Spośród wszystkich aktorskich filmów inspirowanych animacjami Disneyazajmuje miejsce siódme, zaliczając otwarcie o prawie 23 miliony gorsze od zajmującego szóstą pozycję. Wynik filmu Tima Burtona jest niewiele lepszy od tego, jaki dokładnie rok temu uzyskał na stracie(41,8 mln dolarów), który ostatecznie zarobił w kinach 137,7 mln.Tymczasempodczas drugiego weekendu nie zaskoczyło i zanotowało spadek wpływów aż o połowę (miało spadek rzędu 15%). To jednak wystarczyło, by obraz Jordana Peele'a zajął miejsce drugie w weekendowym zestawieniu i został szóstą premierę roku, której łączne wpływy z amerykańskich kin przekroczyły 100 milionów dolarów.potrzebuje już tylko 48 milionów, by pokonać finalny wynikW przeciwieństwie do Disneya Pure Flix ma wielkie powody do świętowania. Dystrybutor specjalizujący się w produkcji filmów skierowanych do chrześcijan właśnie uzyskał drugie najlepsze otwarcie w historii. Antyaborcyjny dramatmimo niekorzystnej kategorii wiekowej (R, dystrybutor chciał PG-13), zgarnął świetne 6,1 mln dolarów. Lepszy wynik otwarcia miał tylko(7,6 mln dolarów).Na drugim biegunie jest Harmony'ego Korine'a , który ledwo zdołał wywalczyć miejsce w pierwszej dziesiątce. Dystrybutor podaje, że obraz na otwarcie zarobił 1,8 mln dolarów. Inni sądzą, że Neon przesadza i że bardziej prawdopodobny jest wynik w okolicach 1,6 mln dolarów. Jest to szczególnie zła wiadomości dla Matthew McConaugheya , dla któregojest piątą z rzędu klapą i drugą w tym roku (po styczniowej- 4,4 mln dolarów na otwarcie, 8,5 mln w sumie).W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze jedną nowość, choć nie jest to premiera. Chodzi o, który trafił właśnie do 924 kin i zarobił 3,2 mln dolarów. Dzięki temu film awansował z miejsca 39. na ósme. W historii Bleeker Street jest to piąty najlepszy wynik weekendowy spośród wszystkich wprowadzonych przez dystrybutora tytułów. Jest to zarazem drugi poobraz, za którego dystrybucję pierwotnie odpowiadał The Weinstein Co.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W piątek do kin wejdzie komiksowe widowisko Warner Bros.. Swoją premierę będzie miał również horror Paramountu. Z kolei STX zaprosi widzów na- film inspirowany prawdziwą historią konfliktu bojowniczki o prawa obywatelskie Afroamerykanów (w tej roli Taraji P. Henson ) z liderem Ku Klux Klanu (w tej roli Sam Rockwell ).