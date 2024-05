Box Office USA: Furiosa i Garfield liderami najgorszego weekendu przed Memorial Day od dziesięcioleci

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 24-26 maja



Nie znaczy to wcale, że mijający weekend nie dostarczył pasjonatom box office'u emocji. Na chwilę obecnąAktualne szacunki dają minimalną przewagę widowisku Warner Bros.. Ale wynika to wyłącznie z niemal dwukrotnie większych wpływów z pokazów czwartkowych. Z każdym kolejnym dniem " Garfield " skraca dystans i w poniedziałek może być już liderem czterodniowego otwarcia.Warner Bros. szacuje, że " Furiosa. Saga Mad Max " do końca niedzieli zarobi 25,6 mln dolarów. Biorąc pod uwagęnależy wręcz mówić o finansowej klapie. W tej chwili widowisko George'a Millera walczy o dziesiątą lokatę na liście tegorocznych otwarć z " Civil War " (25,5 mln dolarów). Furiosa " nie ma raczej najmniejszych szans zbliżyć się nawet do wyniku. Tamten film dziewięć lat temu debiutował w maju kwotą 45,4 mln dolarów.Niemal identycznie wyglądają na koniec niedzieli szacunkowe wpływy animacji. Sony szacuje je na 24,8 mln dolarów. W tym przypadku możemy jednak mówić o solidnym starcie. A to dlatego, żefilmu wyniósł tylkoCo więcej zz 2004 roku na dzień dobry zgarnął 21,7 mln dolarów, zaśz 2006 roku miał na otwarcie tylko 7,3 mln dolarów.Trzecią dużą nowością było, czyli nowość od Angel Studios, wytwórni specjalizującej się w produkcjach dla konserwatywnej chrześcijańskiej widowni. Ten dramat historyczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami nie przyciągnął jednak tłumów i zarobił tylko 2,7 mln dolarów.W pierwszej dziesiątce jest jeszcze jedna nowość. To komedia, która przed tygodniem była pokazywana tylko w 12 kinach. Teraz dystrybutor zwiększył liczbę lokalizacji do 590, co wystarczyło, by film uzyskał milion dolarów wpływów i awansował do pierwszej dziesiątki.Cztery duże premiery planowane są na nadchodzący piątek: komedia obyczajowa, ekstremalnie brutalny horror(dystrybutor odmówił poddania się ocenie MPAA, bo groziła filmowi kategoria NC-17 i zdecydował się wprowadzić go jako "unrated"), kolejna komedia z Diane Keaton oraz drugi najbardziej kasowy japoński film tego roku