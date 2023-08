Box office USA: "Barbie" nie oddaje tronu. Film Grety Gerwig zarobił już ponad 500 milionów dolarów

"Barbie" i "Oppenheimer" ciągle na czele

Zwiastun filmu "Demeter: Przebudzenie zła"

Box office USA 11-13 sierpnia



W czwarty weekend od premiery komediaz łatwością utrzymała tytuł liderki box office'u. Wpływy z ostatnich trzech dni wyniosły 33,7 mln dolarów, zaś łącznie na koncie filmu znajduje się jużPrzedtylko 19 tytułom udało się przekroczyć w Stanach Zjednoczonych barierę pół miliarda dolarów wpływów. Już w najbliższych dniach film o najsłynniejszej lalce świata powinien wyprzedzić pod względem zarobków w USA takie megahity jak " Łotr 1 " (532 mln), " Mroczny rycerz " (533 mln) i " Król Lew ". (543 mln). Następny w kolejce będzie najbardziej kasowy jak dotąd film tego roku - " Super Mario Bros. Film " (574 mln).Tempa nie zwalnia również, który w ten weekend awansował na drugie miejsce zestawienia. Od piątku do niedzieli dramat biograficzny zgarnął 18,8 mln dolarów. Łączne przychody filmu z USA wynoszą 264 mln dolarów. Wszystko wskazuje na to, że " Oppenheimer " z łatwością pokona " Incepcję " i stanie się trzecim (po dwóch częściach " Mrocznego Rycerza ") najlepiej zarabiającym filmem Christophera Nolana w Stanach Zjednoczonych.W miniony weekend dobrze poradziły sobie również wojownicze żółwie ninja. Animacjazgubiła w ciągu tygodnia 44% widzów i zakończyła niedzielny wieczór z przychodem w wysokości 15,7 mln dolarów. Ta kwota wystarczyła na trzecie miejsce w rankingu. Po dwóch tygodniach od premiery na koncie produkcji Paramountu i Nickelodeonu znajduje się 72,7 mln dolarów.Nie wszyscy producenci zakończyli weekend w dobrych nastrojach. Zrealizowany przez należące do Stevena Spielberga studio Amblin horrorzarobił w ciągu trzech pierwszych dni dystrybucji zaledwie 6,5 mln dolarów. Budżet produkcji filmu wyniósł tymczasem 75 milionów.W przyszły weekend do walki o zawartość portfeli widzów dołączą ekranizacja komiksu DC " Blue Beetle " oraz komedia z kategorią wiekową R " Spuszczone ze smyczy ".