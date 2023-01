Chcesz pracować w gamedevie? Zapłać i wesprzyj WOŚP!

O firmie QLOC

Jeśli zawsze ciekawiło Was jak powstają gry wideo, to macie teraz wyjątkową okazję sprawdzić to na własnej skórze.ponownie zdecydował się wesprzeć, tym razem wystawiając na aukcję:(ok. 24 cm wysokości)(ok. 7 cm wysokości)Jeśli interesuje Cię proces tworzenia i ulepszania gier, marzysz o pracy w gamingu oraz chcesz zaspokoić swoją ciekawość na temat tajników pracy w branży – masz na to niepowtarzalną okazję.Na jeden dzień możesz stać się pracownikiem naszej firmy. Pokażemy Ci, na czym polega praca w naszych czterech działach:Jakimi tajnikami podzielą się z Tobą poszczególne działy?Działprzeprowadzi szkolenie testerskie i zapozna Cię z procesem kontroli jakości gier video, przeszkoli z używania narzędzi developerskich, test-kitów, znajdywania i raportowania błędów w bugtrackerze.opowie Ci o tajnikach pracy programisty, niezbędnych w pracy narzędziach i procesie portingu. Odpowie również na pytania dotyczące różnic między co-devem i portingiem.wprowadzi Cię w świat grafiki 2D i 3D, wyjaśni różnice i pokaże specyfikę pracy koncepcyjnej, technicznej, animatorskiej czy modelarskiej.Zespółpokaże Ci tajniki swojej pracy, a także zabierze Cię do studia nagrań PRL, gdzie pod okiem profesjonalistów spróbujesz swoich sił w dubbingu.Sprawdź, czy praca w gamedevie jest dla Ciebie!Nie wypuścimy Cię z pustymi rękami! Mamy dla Ciebie zestaw supergadżetów: pakowny plecak, w którym pomieścisz wszystko, co potrzebujesz i jeszcze więcej (sprawdzone ), butelkę na wodę, kubek, notes, brandowaną opaskę termoaktywną i saszetkę na biodro, a także figurkę smoka (około 7 cm), którą możesz własnoręcznie pomalować.Za mało? Mamy dodatkową niespodziankę! W ręce zwycięzcy trafi również unikatowa statuetka z Twoim imieniem lub ksywą. Statuetki otrzymują osoby z długoletnim stażem w firmie, więc jest to nie lada wyróżnienie.Data przeprowadzenia wyjątkowego dnia z #QLOCdragons zostanie ustalona po zakończeniu licytacji to firma oferująca usługi w branży gamedev: testy funkcjonalne oraz językowe, co-dev, porting, remastering, tłumaczenie i lokalizowanie gier na 35 języków; dostarczamy również usługi za zakresu grafik 3D, concept i character artu. Nasza ekipa składa się z ponad 750 pracowników, współpracujemy z największymi graczami w branży, takimi jak