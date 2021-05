Ciemna czy jasna - którą stronę pokażesz?

WYBIERZ SWOJĄ STRONĘ MOCYCo sprawia, że jesteś największym fanem Gwiezdnych Wojen™? To może być twoja rozległa wiedza o Darthcie Vaderze. Albo kolekcja plakatów z projektami imperialnego myśliwca TIE. Pewnie. Ale nic nie będzie lepszym świadectwem twojej pasji niż stylowe elementy dekoracyjne w twoim mieszkaniu.Dzięki naszym nowym zestawom LEGOStar Wars™ będzie to dziecinnie proste.Nie daj się zwieść. Te zestawy to nie są zwykłe zabawki. Wręcz przeciwnie, każdy z nich to piękny i kultowy element wystroju wnętrza. Pokaż wszystkim, po której jesteś stronie.A TY JAK POKAŻESZ SWOJĄ CIEMNĄ STRONĘ?Który hełm jako pierwszy wzbogaci twoją kolekcję LEGOStar Wars™? Złowieszcze, ale kultowe piękno hełmu Dartha Vadera (nr katalogowy 75304) czy przyciągający wzrok hełm zwiadowcy szturmowców (75305), prawdziwy symbol imperialnej potęgi? Oczywiście te niesamowite głowy to nie jedyne zestawy z odległej galaktyki.Jeśli bardziej interesują Cię roboty Star Wars™, oto prawdziwe arcydzieło – imperialny droid zwiadowczy (75306) z pustkowi mroźnej planety Hoth. A propos droidów, kto oprze się najsłynniejszemu ze wszystkich, wspaniałemu R2-D2 (75308)?Więcej fantastycznych zestawów LEGO znajdziesz na stronie https://www.lego.com/pl-pl/themes/star-wars