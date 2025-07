Autor "Nosferatu" znalazł gwiazdy filmu o wilkołaku. Już z nimi pracował

Z "Nosferatu" do "Werwulf"

Getty Images © Jeff Spicer



Getty Images © Robert Smith



Oceniamy film "Nosferatu"

Portal Nexus Point News ogłosił (a inne portale to potwierdziły), że główne role w filmiezagrają gwiazdy poprzedniego horroru Eggersa . Są to:Jak nietrudno się domyślić, Taylor-Johnson wcieli się w tytułowego wilkołaka. Depp ma być jego żoną.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że akcja filmu rozgrywać się będzie w Anglii w XIII wieku. Bohaterowie będą w nim mówić w języku staroangielskim. Eggers przygotował scenariusz we współpracy z islandzkim poetą i pisarzem Sjónem . Panowie mieli już okazję pracować wspólnie przy filmie " Wiking ".to tylko jeden z kilku projektów, które Robert Eggers ma w planach.