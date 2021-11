Cyber Monday: Upoluj zniżki ostatniego dnia Allegro Black Week

***





Cyber Monday już dziś, a to oznacza ostatni dzień zakupowego święta Black Week, podczas którego można zdobyć produkty ulubionych marek z kilkudziesięcioprocentowymi zniżkami. Wiele z nich wciąż znajdziecie na Allegro Black Week pod linkiem TU . W strefie promocji możecie wyszukiwać produktów z działu elektroniki, mody, sprzętów AGD i RTV, zabawek, a także kosmetyków i perfum. Black Week i Cyber Monday na Allegro to także idealna okazja na zrobienie bożonarodzeniowych prezentów dla swoich bliskich. Skorzystajcie z ostatniego dnia promocji i cieszcie się spokojem podczas przedświątecznej gorączki.Co więcej, podczas Black Week na Allegro darmową i szybką wysyłkę zapewni pakiet Smart! Jeśli jeszcze z niego nie korzystacie, możecie wypróbować Smart! na Start lub zakupić pakiet w specjalnej, promocyjnej cenie – 39 zł za cały rok*. Oznacza to, że nowi oraz przedłużający roczny abonament Smartowicze, za dostęp m.in do darmowych dostaw i zwrotów oraz specjalnej oferty Allegro Pay (raty 3 x 0%), zapłacą w przeliczeniu 3,25 zł miesięcznie. Allegro przygotowało też specjalną ofertę dla klientów Allegro Pay, którzy uruchamiając lub przedłużając roczny pakiet Smart! w promocji za 39 zł, otrzymają 3 dodatkowe miesiące gratis (w sumie 15)*.Poniżej znajdziecie kilka atrakcyjnych ofert z dużymi zniżkami w ramach Allegro Black Week.Każdy kucharz - domowy czy też profesjonalny - wie, że do przyjemnego gotowania potrzebne są nie tylko dobre składniki, ale i dobre narzędzia, a najlepiej takie, które ułatwiają pracę. Słynny amerykański mikser KitchenAid potrafi robić tak wiele rzeczy, że trudno wyobrazić sobie gotowanie bez niego. W ramach wciąż trwającego Allegro Black Week znajdziecie KitchenAid o pojemności 4,3 litra z trzema narzędziami do wyrobu ciast drożdżowych, chleba, ubijania śmietany lub jajek. Każdy mikser KitchenAid można rozbudować o kolejne przystawki i akcesoria, które poszerzają jego możliwości, na przykład o mielenie mięsa, tarcie warzyw, wałkowanie makaronu, przecieranie pomidorów. W pakiecie - dwuletnie ochrona gwarancyjna.Ofertę promocyjną znajdziecie TUTAJ Kto raz poczuł Calvin Klein Euphoria, ten wie, jak ponadczasowy i uniwersalny jest to zapach. Nuty granatu, lotosu, orchidei, fiołka, żywicy bursztynowej, piżma i mahoniu składają się na kombinację, która nie zna barier ani czasowych, ani wiekowych. To zapach pasujący do wszystkich i na każdą okazję. Jeśli więc planujecie uzupełnić zapasy albo zrobić komuś prezent, to oferta w ramach Black Week na Allegro Calvin Klein Euphoria 100 ml za 114,99 zł to idealna okazja.Ofertę promocyjną znajdziecie TUTAJ Depilator świetlny firmy Braun przeznaczony jest do depilowania takich miejsc, jak twarz, bikini czy pachy. Dzięki specjalnemu sensorowi z ochroną UV stale odczytuje koloryt skóry (80 razy na sekundę), rozpoznając tym samym jej konkretne obszary i dostosowuje błyski do jej wrażliwości, dzięki czemu usuwanie włosów jest bezpieczne. By ułatwić korzystanie z urządzenia, producent wyposażył je w trzy tryby pracy normalny, delikatny i extra delikatny. Efekty widoczne są już po 4 tygodniach stosowania. Pod linkiem znajdziecie promocję -250 zł.Ofertę promocyjną znajdziecie TUTAJ Mówi się, że mężczyzn poznaje się po zegarku. Co o jego właścicielu mówi Casio G-Shock z futurystycznej kolekcji SKELETON? Z całą pewnością zdradza zamiłowanie do minimalizmu, a także aktywności fizycznej. 100-godzinny stoper z funkcją obliczania średniej prędkości oraz 24-godzinny timer z autopowtarzaniem sprawdzają się podczas treningów, a wodoszczelność sięgająca 200 m umożliwia korzystanie z zegarka podczas uprawiania sportów wodnych. Wygodę użytkowania zwiększa elastyczny, gumowy pasek. Więcej funkcji Casio G-Shock GA-110SKE-8AER znajdziecie pod linkiem.Ofertę promocyjną znajdziecie TUTAJ Jeszcze dziś możecie kupić robota odkurzającego i myjącego Roborock S7 w promocji taniej o 428 zł. Urządzenie posiada funkcję mopowania sonicznego, a także wykrywania dywanów i podnoszenia mopa, by uniknąć zatrzymania pracy czy też uszkodzeń. Dzięki zdalnemu sterowaniu natomiast można planować sprzątanie mieszkania pod swoją nieobecność i wracać do niego, gdy już lśni czystością. To duża oszczędność czasu, a w ramach Allegro Black Week także i pieniędzy.Ofertę promocyjną znajdziecie TUTAJ