Czas na The Jimi Hendrix Experience! Powstanie dokument o legendarnym gitarzyście

"Jimi" - co wiemy?

Dokument Bao Nguyena postara się uchwycić sylwetkę ikony muzyki z zupełnie nowej strony, zaczynając od pobytu w Londynie w 1966 roku, gdy nieznany jeszcze nikomu 23-letni Jimi Hendrix zaskoczył wszystkich swoją niebywałą gitarową techniką. Rok później wraca do Stanów Zjednoczonych na swój przełomowy występ na Monterey Pop Festival - od tego czasu film śledzi go już jako jednego z najbardziej kultowych gitarzystów w historii muzyki popularnej.Dzięki nowo zamówionym wywiadom, nigdy niewidzianym zdjęciom i prywatnym nagraniom, odrestaurowanym materiałom archiwalnym z prób, koncertów i życia osobistego, a także nieśmiertelnym utworom Hendrixa, "Jimi" opowie historię transformacyjnego okresu w historii muzyki.W oświadczeniu na temat projektu siostra artysty, Janie Hendrix , która będzie również odpowiadała za produkcję filmu, pisze następująco:Reżyser Bao Nguyen powiedział z kolei:Przypomnijmy, że poprzedni projekt Nguyena, " Najwspanialsza noc w historii popu ", który produkował sam Lionel Ritchie, opowiada historię powstania singla "We are the world" - naraz jednego z najbardziej ikonicznego utworów pop w dziejach i charytatywnego dzieła wielu artystów, powstałego na rzecz pomocy w walce z głodem w Afryce.