Box Office USA: Kto jest lepszy: "Fantastyczna 4" czy "Superman"?

Pierwsze dane z pokazów przedpremierowych sugerowały, żemoże okazać się lepsza. W czwartek widowisko zgarnęło aż 24,4 mln dolarów. Jednak już w sobotę pojawiły się pierwsze niepokojące oznaki wskazujące, że nowy Marvel jest większymniż " Superman ". Spadek wyniósł bowiem aż 42%, co jest wynikiem gorszym nie tylko od widowiska DC (-33%), ale również od dwóch wcześniejszych tegorocznych tytułów MCU Thunderbolts* " (-22%) i " Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat " (-32%).Skąd taki spadek? Portal Deadline twierdzi, że winę za to ponoszą rodziny z dziećmi, które tłumniej wybrały się do kin na " Supermana " niż na. W efekcie aktualne szacunki mówią o otwarciu na poziomie 118 milionów dolarów. Jeśli się potwierdzą, będzie to oznaczało zwycięstwo DC , którego " Superman " ostatecznie na otwarcie zgarnął 125 milionów dolarów.Mimo wszystko w Marvelu powinno panować zadowolenie. Fantastyczna Czwórka dotąd nie miała tak udanego startu w kinach. Ostatniaw 2015 roku w sumie zarobiła w amerykańskich kinach tylko 56,1 mln dolarów. Dwie wcześniejsze miały na otwarcia odpowiednio 56,1 i 58,1 mln dolarów.Oczywiście sammocno odczuł pojawienie się konkurencji i jego wyniki spadły o 57%. Mimo wszystko jest już pewne, że w Ameryce zarobi grubo ponad 300 milionów dolarów. Już teraz ma zaledwie o 1,5 miliona mniej niż wynosi końcowy wynik " Człowieka ze stali ". Jeśli zarobi co najmniej 336 milionów dolarów, zostanie czwartą najbardziej kasową ekranizacją komiksu DC po dwóch " Mrocznych Rycerzach " i " Wonder Woman ".Tymczasem granicę 300 milionów dolarów w niedzielę osiągnęło widowisko. Jest to dopiero trzecie premiera tego roku, której udała się ta sztuka. Dla serii jest to z kolei rzecz jak najbardziej normalna. Wszystkie trzy wcześniejsze filmy z tytułem " Jurassic World " zgarnęły sporo ponad 300 milionów dolarów. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki " nie jest jedyną nowością w pierwszej dziesiątce. Na listę załapała się jeszcze czarna komedia, mimo że nie trafiła nawet do 1000 kin. Obraz zarobił 1,1 mln dolarów, co wystarczyło do zajęcia 10. lokaty.W najbliższy piątek do kin wejdą dwie duże premiery: komediaoraz animacja