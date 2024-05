Czy "Pan i pani Smith" dostanie drugi sezon? Amazon podjął decyzję

Czy serial "Pan i pani Smith" dostanie drugi sezon? Amazon podjął decyzję

O czym opowiada "Pan i pani Smith"? Zobacz zwiastun serialu

To już pewne: " Pan i pani Smith " dostanie drugi sezon. Amazon ogłosił tę informację podczas wtorkowej prezentacji dla reklamodawców. Obowiązki showrunnerki ponownie pełnić będzie Francesca Sloane Serial " Pan i pani Smith " z Donaldem Gloverem Mayą Erskine w rolach tytułowej pary zadebiutował na należącymdo Amazona serwisie Prime Video w lutym tego roku. Zobaczcie jego zwiastun:W tej wersji produkcji dwoje samotnych nieznajomych dostaje pracę w tajemniczej agencji szpiegowskiej, która oferuje im wspaniałe życie w świecie wywiadu, pełne bogactwa i podróży po całym świecie. Haczyk? Muszą przyjąć nową tożsamość w zaaranżowanym małżeństwie jako pan John Smith i pani Jane Smith. Od tej pory bohaterowie co tydzień muszą brać udział w ryzykownych misjach, jednocześnie mierząc się z nowymi wyzwaniami w ich związku. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy zaczynają żywić do siebie prawdziwe uczucia. Co jest bardziej ryzykowne – szpiegostwo czy małżeństwo?