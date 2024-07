Gwiazda "Woke" spotka Nicolasa Cage'a w kostiumie Spider-Mana

Lamorne Morris w serialu "Noir"

Spider-Man Noir to oczywiście postać z animowanego cyklu filmów kinowych " Spider-Man Uniwersum ".Teraz dowiedzieliśmy się, że w obsadzie pojawi się też znany z seriali. Wcieli się on w postać dziennikarza Robbie'ego Robertsona.Filmowybędzie dziennikarzem. W latach 30. w Nowym Jorku czarny dziennikarz nie ma lekko. Robbie jednak jest gotowy na wszystko, wziąć każdą sprawę, by tylko udowodnić, że nadaje się do tej roboty.Postać ma długą historię w komiksach Marvela. Odegrał istotną rolę w mini-serii komiksowej "Spider-Man Noir: Eyes Without a Face". Morris to druga nowa osoba, o której angażu do serialumówi się w ostatnim czasie. Pierwszym był, który według wciąż niepotwierdzonych informacji ma wcielić się w przeciwnika Spider-Mana.Spider-Man Noir to alternatywna wersja Petera Parkera, która na kartach komiksów Marvela debiutowała w 2009 roku. Jej twórcami są David Hine i Fabrice Sapolsky.W tej wersji rzeczywistości (znanej jako Marvel Noir lub Ziemia-90214) Peter Parker jest dziennikarzem śledczym. Podczas jednego z dochodzeń zostaje ukąszony przez wysoce jadowitego pająka. Doprowadza ono do mutacji, która objawia się szeregiem niezwykłych umiejętności, jak nadludzka siła i szybkość, generowanie organicznej sieci czy zdolność chodzenia po ścianach. Bohater przywdziewa kostium inspirowany mundurem wuja Bena, który służył w lotnictwie podczas I wojny światowej, i wyrusza, by stać na straży sprawiedliwości i nieść pomoc mieszkańcom Nowego Jorku.