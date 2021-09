Czy laptop z ekranem OLED może być lepszy od kina?

Świat zmienił się w ciągu ostatnich dwóch lat o 180 stopni ale dzięki Zenbookowi ja mogę sobie pozwolić na 360 stopni wolności. Nie chodzę do kina, treści wideo pochłaniam głównie w domu, przez co jeszcze bardziej doceniam matrycę OLED w moim latpopie. Tylko ona jest w stanie zapewnić mi tak żywe kolory, prawdziwą czerń i wysoki kontrast dzięki czemu jestem w stanie oglądać swoje ulubione produkcje lepiej i wygodniej niż w kinie. Nawet gdy oglądanie przerwie mi niespodziewana telekonferencja, to nie muszę się obawiać - inteligentna redukcja szumów w tle sprawi, że nieważne gdzie oglądam film, będę dobrze słyszalny. Nagłe poprawki z pracy? Nie ma problemu, machnę je szybko rysikiem a dzięki wydajnej baterii jestem w stanie pogodzić to z dalszym oglądaniem ulubionego filmu i cieszyć się wolnością w 360 stopniach.