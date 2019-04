EXCLUSIVE: Niepokojący fragment horroru "Impostor"

3 2 1



Dzieci w horrorach prawie nigdy nie są po prostu dziećmi. Jeżeli nie wcielają się w małych Antychrystów albo nie są opętane przez demony, to przynajmniej otwierają umarłym drzwi do świata żywych... A co kryje? Sprawdźcie w kinach – premiera już w ten piątek!Tymczasem specjalnie dla Was, premierowo scena z filmu.Sarah, chcąc uciec przed przeszłością, przeprowadza się ze swoim synkiem Chrisem do domu na wsi i ma nadzieję że tu uda im się rozpocząć nowe życie. Pewnej nocy Chris znika w lesie, a gdy się odnajduje, nie jest do końca sobą. Z dnia na dzień jego zachowanie staje się coraz bardziej dziwne, a Sarah zaczyna podejrzewać że chłopiec, który wrócił do domu, może wcale nie być jej synem...