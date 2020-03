Europejscy filmowcy apelują o pomoc

- stoi w ich komunikacie. A jako że s

Członkowie europejskiej branży filmowej wystosowali apel do Komisji Europejskiej oraz rządów państw UE. Dotyczy on oczywiście sytuacji kryzysowej w związku z pandemią koronawirusa.ygnatariusze są poważnie zaniepokojeni przyszłością przemysłu audiowizualnego oraz branży będącej w dramatycznej sytuacji, proponują kilka doraźnych rozwiązań:- Europejski, państwowy system rekompensaty dla poszkodowanych dystrybutorów z racji minimalnych wpływów oraz kosztów poniesionych na promocję.- Wzmocnienie dystrybucji filmów kinowych na platformach streamingowych, osłabienie regulacji związanych z współzależnością platform online oraz tradycyjnej dystrybucji.- Państwowe fundusze wspierające oraz nieoprocentowane pożyczki dla ekip filmów pozostających w przygotowaniu bądź w produkcji. Gwarancje dla ubezpieczycieli pokrywających koszty z tytułu anulowania produkcji oraz odroczenie poboru podatków, opłacania składek i spłacania kredytów.- Jeśli produkcję finansują nadawcy bądź platformy, sugeruje się obciążenie ich kosztami zawieszenia produkcji w ramach budżetu na nią przeznaczonego.- System finansowania publicznego dla dzieł będących w fazie rozwoju.- Propozycja dla nadawców i platform, by wykupować pozycje z portfolio europejskich studiów filmowych i zniwelować tym samym straty powstałe na skutek zamknięcia kin, wstrzymania produkcji oraz nagłego wzrostu popularności streamingu.Apel podpisali: Alvaro Longoria - Prezydent European Producers Club, Dariusz Jabłoński - Prezydent Polskiej Akademii Filmowej, Radosław Śmigulski - Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Alexandra Lebret -Managing Director European Producers Club.