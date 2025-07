Wakacje z Polsat Box Go. Te hity trzeba zobaczyć

Krytycy są jednogłośni - " Światłoczuła " to melodramat, jakiego w polskim kinie nie było od dawna. Bohaterami filmu Tadeusza Śliwy (" Nieznajomi ") są Agata ( Matylda Giegżno ) i Robert ( Ignacy Liss ). Ona pracuje z nastoletnią młodzieżą w ośrodku wychowawczym, nurkuje na bezdechu, kocha życie i czerpie z niego pełnymi garściami. On to gwiazda fotografii zmagająca z egzystencjalnym kryzysem. Przypadkowe spotkanie staje się dla nich początkiem inspirującej podróży ku poszukiwaniu akceptacji i odwadze bycia sobą. Jak zachwalał nasz recenzent:Słowem, romans z najwyższej półki. Premiera w Polsat Box Go : 25 lipca.