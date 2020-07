FOTO: Animowany serial "Star Trek" dla dzieci ma już tytuł

W tym roku Comic-Con ma formę wirtualną, ale nie znaczy to, że nie pojawiają się na nim nowe informacje dotyczące projektów, które interesują fanów fantastyki i komiksów. Jednym z nich jest ogłoszenie tytułu serialu animowanego osadzonego w uniwersum "Star Trek", który przeznaczony jest dla dzieci i będzie nadawany przez stację Nickleodeon.Poniżej znajdziecie grafikę z tytułem:"Star Trek: Prodigy" jest drugim serialem animowanym, który powstaje w odświeżonym uniwersum Gwiezdnego Wędrowcy. Pierwszym jest " Star Trek: Lower Decks ", który przeznaczony jest dla widzów dorosłych i będzie miał swoją premierę na platformie CBS All Access już na początku sierpnia.Bohaterami "Star Trek: Prodigy" będzie grupa nastolatków. Odrywają oni porzucony statek Gwiezdnej Floty i wykorzystują go, by przeżywać niezwykłe przygody.Twórcami "Star Trek: Prodigy" są Kevin Dan Hagemanowie , scenarzyści serialu animowanego " Łowcy trolli: Opowieści z Arkadii ". Premiera na antenie Nickleodeon planowana jest na przyszły rok.W skład odświeżonego uniwersum "Star Trek" oprócz dwóch seriali animowanych wchodzą też już znane widzom " Star Trek: Discovery " i " Star Trek: Picard " oraz planowane "Star Trek: Strange New Worlds" (o przygodach kapitana Pike'a) oraz "Star Trek: Section 31" (który skupi się na postaci Georgiou).