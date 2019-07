FOTO: Tak prezentuje się serial animowany IMDb

Należąca do Amazonu baza filmowa IMDb wchodzi na nowe wody. Portal wyprodukował komediowy serial animowany, który będzie prezentować na swoich stronach. Projekt nosi tytułi poniżej znajdziecie oficjalny kard z jednego z odcinków:Serial będzie się składał z 4-5 minutowych odcinków, w którym słynne potwory przychodzić będą na sesje do psychoterapeuty, by poradzić sobie z problemami emocjonalnymi. Głównymi bohaterami będą psychiatra, który został przemieniony w wampira ( Kelsey Grammer ) oraz jego prapraprawnuk Max ( Eric Stonestreet ), również terapeuta.Premiera serialu planowana jest na jesień, ale IMDb planuje pokazać jego fragment na zbliżającym się Comic Conie w San Diego.