Filmowa Noc Muzeów w Warszawie: pokaz filmu "Kos", zwiedzanie i bajki

Pod hasłem "Uwalniamy Obrazy: Noc rekonstrukcji filmowej!" odbędzie się w tym roku Noc Muzeów w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Start w sobotę 18 maja o godz. 16.00Noc Muzeów, która, będzie wyjątkową okazją do zapoznania się z pracą tej instytucji od kulis. Specjaliści FINA zabiorą zwiedzających na spacer po przestrzeniach Działu Digitalizacji, gdzie pokażą, jak przebiega proces prac nad restauracją filmów, a także zaprezentują, jak działa Dolby Atmos, nowoczesny system nagłośnienia sal kinowych. Zwiedzanie będzie odbywało się co pół godziny w ośmioosobowych grupach.Od godz. 16 dzieci będą mogły zapoznać się z klasyką polskich bajek animowanych. Z kolei nieco starsi widzowie wieczorem na pokazie plenerowym obejrzą jeden z najważniejszych polskich filmów fabularnych ostatnich 12 miesięcy, " Kosa " w reżyserii Pawła Maślony Noc Muzeów w FINA będzie miała charakter rodzinnego pikniku. FINA zaprasza nie tylko na pokazy filmów i zwiedzanie. Można przyjść również na dłużej. Do dyspozycji gości na Dziedzińcu będą leżaki oraz oferta gastronomiczna (napoje ciepłe i zimne, lody, tosty, napoje dla dzieci).Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. W przypadku gdy zapisy na dane wydarzenie zostały zakończone, ale zarejestrowane osoby nie pojawiły się, będzie można dołączyć do grupy bez wcześniejszego wypełnienia formularza. Warto sprawdzić zasady zapisów na poszczególne wydarzenia.Zapraszamy na pokazy filmów dla dzieci z serii "Zaczarowany ołówek", "Agi Bagi", "Basia" oraz "Miś Uszatek" w sali Ziemia Obiecana (I piętro).Przed filmami wprowadzenie wygłoszą specjaliści FINA.Dokładna rozpiska projekcji i informacja o zapisach: https://www.fina.gov.pl/wydarzenia/uwalniamy-obrazy-noc-rekonstrukcji-filmowej-noc-muzeow-2024-na-walbrzyskiej/pokaz-polskich-bajek-dla-dzieci/ Podczas zwiedzania pomieszczeń Działu Digitalizacji będzie można zobaczyć sprzęt, na którym odbywają się skomplikowane prace nad rekonstrukcją cyfrową filmów, a także wejść do sali kolaudacyjnej niedostępnej na co dzień dla osób postronnych. Zostaną w niej pokazane spoty prezentujące efekty pracy Działu Digitalizacji i Restauracji Zbiorów FINA.Zwiedzanie odbywa się w półgodzinnych turach, do godz. 23. W jednej turze może wziąć udział maksymalnie 8 osób.Informacja o godzinach oprowadzania i zapisach: https://www.fina.gov.pl/wydarzenia/uwalniamy-obrazy-noc-rekonstrukcji-filmowej-noc-muzeow-2024-na-walbrzyskiej/zwiedzanie-digitalizacji/ Ostatnim wydarzeniem w ramach Nocy Muzeów w siedzibie FINA będzie plenerowy pokaz "Kosa" Pawła Maślony, jednego z najważniejszych polskich filmów ostatnich 12 miesięcy.Obraz zostanie zaprezentowany na dziedzińcu przy ul. Wałbrzyskiej 3/5. Będzie to inauguracja trzymiesięcznego cyklu pokazów plenerowych i koncertów w siedzibie FINA Pokaz odbędzie się z wykorzystaniem bezprzewodowych słuchawek udostępnionych przez organizatora, które należało zarezerwować poprzez formularz.Limit miejsc został na chwilę obecną wyczerpany, ale niewykorzystane rezerwacje będą uwalniane na 15 minut przed rozpoczęciem seansu.Więcej informacji: https://www.fina.gov.pl/wydarzenia/uwalniamy-obrazy-noc-rekonstrukcji-filmowej-noc-muzeow-2024-na-walbrzyskiej/kos-rez-pawel-maslona-18-05-noc-muzeow/ Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz "Kos" Kościuszko, który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo. Tropem Kościuszki podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin, który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.