"Way of the Warrior Kid": Chris Pratt jako komandos Navy SEAL

Chris Pratt w filmie familijnym

Chris Pratt: największe przeboje

to historia Jake'a - członka elitarnej jednostki Navy SEAL, który zostaje ranny podczas misji. Na czas trzymiesięcznej rehabilitacji komandos przeprowadza się do domu swojej siostry. Wkrótce odkrywa, że jego 11-letni siostrzeniec Marc ma niskie poczucie własnej wartości i jest prześladowany w szkole. Jake postanawia wykorzystać umiejętności zdobyte w armii, aby pomóc chłopcu odnaleźć wewnętrznego wojownika.Film jest adaptacją popularnej książki dla dzieci pióra Jocka Willinka - emerytowanego członka Navy SEAL, a także mówcy motywacyjnego, podcastera i pisarza. Scenariusz napisał Will Staples (" Bez skrupułów Toma Clancy'ego ").powstaje dla studia Skydance, które wydało 80-85 milionów dolarów za prawa do realizacji. Pratt jest jednym z bardziej kasowych hollywoodzkich aktorów w historii. Wszystkie filmy z jego udziałem zarobiły na całym świecie blisko 14 miliardów dolarów. Do najbardziej znanych tytułów w jego filmografii należą: trylogie " Jurassic World " i " Strażnicy Galaktyki ", dwie części " Avengers " oraz " Super Mario Bros. Film ".Aktualnie na ekranach polskich kin możemy zobaczyć " Garfielda ", w którym Pratt użycza głosu tytułowemu bohaterowi. Na premierę czeka również zrealizowany dla Netfliksa film science fiction " The Electric State ", w którym wystąpiła też Millie Bobby Brown , a za kamerą stanęli bracia Russo