Nowe "Igrzyska śmierci" w drodze do kin. Znamy datę premiery

Stanowisko reżysera negocjuje Francis Lawrence , który wyreżyserował cztery poprzednie części cyklu: " W pierścieniu ognia " (2013), " Kosogłosa. Część 1 " (2014), " Kosogłosa. Część 2 " (2015), a także zeszłoroczną " Balladę ptaków i węży ".Książka trafi na półki księgarni 18 marca 2025 roku.Akcjarozgrywa się na 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych " Igrzysk śmierci ". Książka będzie relacjonować 50. Głodowe Igrzyska, których zwycięzcą był Haymitch Abernathy z Dystryktu 12. Blisko ćwierć wieku później stał się on mentorem Katniss Everdeen i Peety Mellarka.Akcja " Igrzysk śmierci " rozgrywa się w dystopijnej przyszłości w państwie podzielonym na 13 dystryktów północnoamerykańskim państwie Panem. Co roku dzieci z dwunastu z nich są losowo wybierane do udziału w krwawych igrzyskach, które przeżyć może tylko jeden uczestnik. Główną bohaterką serii jest Katniss Everdeen ( Jennifer Lawrence ), która zgłasza się do udziału w turnieju w miejsce swojej siostry. Dziewczyna staje się symbolem buntu i walki z niesprawiedliwością.Seria "Igrzyska śmierci" zarobiła w kinach łącznie ponad 3,3 mld dolarów.