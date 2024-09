"Ród smoka". Co myśli George R.R. Martin o drugim sezonie?

Martin chwali warsztat twórców "Rodu smoka", gani decyzje fabularne, spoiluje fabułę 3. sezonu

Oceniamy finał drugiego sezonu "Rodu smoka"

to serial rozgrywający się kilka stuleci przed wydarzeniami znanymi z. Fabuła inspirowana jest kilkoma rozdziałami z książki Martina . Ma ona formę kroniki opisującej rządy rodu Targaryenów w Westeros. Martin jest producentem wykonawczym serialu i jest konsultowany przez twórców podczas prac.W opublikowany na swoim blogu tekście Martin nie szczędzi pochwał ekipie. Twierdzi, że odcinki są dobrze napisane i wyreżyserowane, a aktorzy spisali się doskonale. Jednak nie wszystko w drugim sezonie się pisarzowi spodobało. Jego Martin , co zrozumiałe, uważa, że historia opisana w książce jest po prostu lepsza i ma więcej sensu. Boi się także efektu motyla.Jako przykład podaje historięi decyzję Condala , by usunąć z historii jej trzecie dziecko. W serialu Aegon i Helaena mają tylko bliźniaki. W książce jest jeszcze 2-letni synek Condal uznał, że fabuła serialu może się bez niego obyć. Ograniczyło to i tak już dużą obsadę i zmniejszyło problemy budżetowe (praca z małymi dziećmi wydłuża okres zdjęciowy, co zwiększa koszty). Maelor pozornie jest nieistotnym elementem. Sam Martin przyznaje, że postać nie ma żadnych kwestii dialogowych.Dlaczego więc jego nieobecność wtak bardzo przeszkadza Martinowi ? Pisarz twierdzi, że jego brak osłabia cały wątek Helaeny. W książce staje ona przed "wyborem Zofii": musi wybrać, który z synów ma zostać zabity przez wrogów. Helaena wybiera Maelora, ale oprawcy i tak zabijają Jaehaerys. W książce Helaena w akcie desperacji oferuje swoje życie w zamian za życie swoich dzieci. W serialu po prostu chce przekupić oprawców. Martin twierdzi, że emocjonalny wydźwięk powieściowego oryginału jest dużo większy. Martin obawia się również, że te drobne zmiany wprowadzane w celu uproszczenia u usprawnienia serialowej narracji wywołają efekt motyla i w sezonach trzecim oraz czwartym prowadzić będą do coraz bardziej istotnych różnic w porównaniu do oryginału. Pisarz udowadnia to na przykładzie jednej z osób, która "bez żadnego sensu" zginie w trzecim sezonie. Martin przyznaje jednak, że choć przeciwstawiał się decyzji Condala o usunięciu Maelora, to jednak nie upierał się przy swoim zdaniu, czego najwyraźniej teraz żałuje, skoro publicznie pierze brudy.Jego post jest zapewne konsekwencją jego doświadczeń z. Wtedy również, choć nie publicznie, przestrzegał showrunnerów przed efektem motyla. Efekt znamy wszyscy z ostatnich sezonów tamtego serialu.