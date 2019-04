He-Man i Szkieletor nie staną do walki w tym roku

W grudniu do kin miało wejść widowisko studia Sony. Jak jednak podaje Exhibitor Relations Co. na Twitterze, wytwórnia przesunęła premierę na przyszły rok, nie podając konkretnej daty.Obraz powstaje na bazie serii zabawek, które wcześniej dały życie serialowi animowanemu i kinowemu filmowi aktorskiemu. Jego bohaterem jest Adam, książę Eternii, który dzięki magicznym mocom zamku Posępny Czerep przeistacza się w superwojownika - He-Mana. Swoje unikalne moce wykorzystuje w walce z odwiecznym wrogiem - Szkieletorem.Choć po sieci krążą informacje o tym, że bracia Aaron Adam Nee stanął za kamerą, a w Adama wcieli się Noah Centineo , to żaden kontrakt nie został w tej sprawie podpisany, więc oficjalnie cały projekt jest wciąż w powijakach.