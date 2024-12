Tak! Szkieletor wybrany! Jak tym razem poradzi sobie Jared Leto?

Getty Images © Jayce Illman

Jared Leto jako Szkieletor. Kto jeszcze zagra w "Masters of the Universe"

Jared Leto w zwiastunie filmu "Morbius"

Leto ma już na swoim koncie spore doświadczenie rolami złoczyńców. Był Nianderem Wallace'em w widowisku, Jokerem w, Morbiusem w ekranizacji Marvela, a wkrótce zobaczymy go jako Aresa w produkcjiSzkieletor to główny przeciwnik He-Mana . Chce posiąść moce Posępnego Czerepu, by zdobyć władzę nad całą Eternią. W serialu animowanym, był prawą ręką złowrogiego. Kiedy został przez niego porzucony na pastwę losu, postanowił sam zdobyć moce Posępnego Czerepu, by zostać tytułowym Władcą Wszechświata i przy okazji dokonać zemsty na Hordaku.Jak właśnie podano Trap Jawa zagra Sam C. Wilson (" Ród smoka "), w Tri-Klopsa wcieli się Kojo Attah (" Pszczelarz "), a w Goat Mana – Hafthor Bjornsson (" Gra o tron ").W późniejszych komiksach przygotowanych na zlecenie koncernu Mattel sugerowane jest, że. Szkieletor ma być bowiem Keldorem, zaginionym bratem ojca He-Mana.O tym, kim będzie Szkieletor w filmie aktorskim, na razie nic nie wiemy. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiemy za to, że w He-Mana wcieli się. Propozycje ról otrzymały również:(Teela) i(Evil-Lyn).