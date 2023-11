John Cleese przyznaje się do zabicia człowieka. Jak do tego doszło?

"Rybka zwana Wandą" – zabójczo zabawna komedia?

John Cleese w filmie "Rybka zwana Wandą"

"Rybka zwana Wandą" – o czym jest film?

kadr z filmu "Rybka zwana Wandą"

Zwiastun filmu "The Palace"

Cleese zdradził w wywiadzie:(jedna z gwiazd filmu – przyp. red.)Seans "Rybki zwanej Wandą" okazał się dla niego zabójczy.– opowiedział Cleese. –A Wy widzieliścieFabuła komedii opowiada o czwórce przestępców, którzy planują obrabować salon jubilerski. Do grupy należy seksowna Amerykanka Wanda ( Jamie Lee Curtis ), szef gangu George ( Tom Georgeson ), kochający zwierzęta jąkała Ken ( Michael Palin ) oraz zabójca Otto ( Kevin Kline ) – kochanek Wandy, którego złodziejka przedstawia wszystkim jako swojego brata. Po udanym skoku zaczynają się prawdziwe problemy. Podstępni Wanda i Otto zaczynają donosić na kolegów, tyle że nie wiedzą, gdzie zostały ukryte diamenty. Wanda zaczyna podrywać sztywnego obrońcę jednego z bandytów (w tej roli John Cleese ), by zdradził jej tajemnicę.Już niedługo zobaczymy Johna Cleese'a w nowym filmie Romana Polańskiego The Palace ".