Najlepsze filmy o złodziejach. Top 11 filmów, które warto obejrzeć

Diamenty są najlepszym przyjacielem dziewczyny. Wie o tym nie tylko Marilyn Monroe , ale także tytułowa bohaterka " Rybki zwanej Wandą " grana przez Jamie Lee Curtis . Nie mając ochoty dzielić się łupem, złodziejka doprowadza do aresztowania wspólnika. Problem w tym, że nie wie, gdzie ukrył on swoją działkę. Aby to ustalić, postanawia uwieść obrońcę mężczyzny. Liczy, że jej wdzięki przekonają sztywnego angielskiego dżentelmena (w tej roli sam Cleese będący zarazem reżyserem i współscenarzystą filmu) do złamania tajemnicy adwokackiej. Doprowadza to do szeregu absurdalnych sytuacji. Kultowa komedia, na której można dosłownie umrzeć ze śmiechu – taki przypadek odnotowano w 1989 roku w Danii – była nominowana do trzech Oscarów. Statuetkę zdobył Kevin Kline nagrodzony za drugoplanową rolę męską.