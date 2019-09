Już jutro rusza jubileuszowa 15. edycja MFF Żydowskie Motywy!

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy to największe tego typu przedsięwzięcie w Europie Środkowej i Wschodniej, ściągające najnowsze i najważniejsze premiery filmowe pokazujące, wokół jakich tematów obecnie toczy się życie żydowskie – w Izraelu oraz w diasporze. O skali festiwalu świadczy także liczba gości – po większości projekcji odbędą się spotkania z reżyserami lub producentami prezentowanych filmów. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy festiwalu zapowiadają przyjazd ponad dwudziestu twórców filmowych!– opowiada o wydarzeniu Mateusz Toma, jeden z koordynatorów. –Festiwal Żydowskie Motywy od 15 lat kreuje potrzebę wiedzy, pytania, ale też często szuka odpowiedzi na temat miejsca żydowskiej kultury we współczesnym świecie. Prezentowane filmy dotykają najważniejszych i najtrudniejszych tematów, pokazując zarówno wątki uniwersalne, jak i zarezerwowane ściśle dla świata żydowskiego.Tegoroczna edycja to 33 dokumenty, filmy fabularne i krótkometrażowe, wśród których nie zabraknie tytułów opisujących współczesne konflikty, historie miłosne oraz niuanse polityki i historii. Większość wyświetlanych filmów powstała w ostatnich dwóch latach w Izraelu, ale wśród pozycji festiwalowych znajdą się także premiery z USA, Polski, Niemiec, Australii i Meksyku.Jednym z bardziej zaskakujących dokumentów zaprezentowanych w trakcie imprezy będzie filmw reż. Danny'ego Ben-Moshe (Australia, 2018). Podczas niezwykłej podróży chasydzcy rabini podążają do australijskiego buszu w poszukiwaniu "zaginionych Żydów". Ich podróż obfituje w niespodziewane i emocjonalnie nasycone spotkania z mieszkańcami australijskiej głuszy, a ozdabiają ją żydowski dowcip, muzyka i kultura.Publiczność zainteresowana światem polityki doceni głośny dokument(Izrael, 2018) o dojściu do władzy obecnego Premiera Izraela – Benjamina Netanjahu Wśród filmów znajdziemy także dokument z Polski(Polska, 2019) Erica Bednarskiego , który prezentując nieznane wcześniej materiały archiwalne, przeniesie widzów w dramatyczne realia życia warszawskich Żydów w 1941 roku. Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem.Wśród gości pojawi się również popularny w Polsce reżyser Tomer Heymann , który przedstawi kontrowersyjny dokument(Niemcy/Izrael, 2018) opowiadający historię aktora filmów porno. W programie przewidziano także spotkanie z Kerenem Michaelem , producentem filmu(Izrael, 2018) o mężczyźnie, który postanawia walczyć o prawa sefardyjskich Żydów w aszkenazyjskiej Jerozolimie, a także Dovem Gil-Har, producentem(reż. Avi Nesher , Izrael, 2018) – opowieści o młodej Żydówce z laickiej rodziny, która postanawia wyjść za mąż za ortodoksyjnego Żyda, co wzbudza zdecydowaną reakcję jej rodziny.Wśród najważniejszych twórców, którzy odwiedzą festiwal, warto wspomnieć o Savim Gabizonie , autorze i reżyserze niezwykłej, szeroko nagradzanej w Izraelu fabuły(Izrael, 2017), w której samotny mężczyzna w średnim wieku dowiaduje się, że dziewczyna, z którą spotykał się dwadzieścia lat wcześniej, urodziła jego syna. Zaskakujący bieg zdarzeń nie pozwala mu jednak na proste odkrywanie aspektów rodzicielstwa.Dla koneserów kina Izraelskiego odkryciem będzie(Izrael, 2018), dokument skomponowany z fragmentów filmów izraelskich, wyprodukowanych w tym kraju od lat sześćdziesiątych. O koncepcji tego filmowego projektu opowie jego producent – Arik Bernstein Podczas festiwalu przyznane zostaną nagrody:GRAND PRIX – Złoty Warszawski FeniksWarszawski Feniks za najlepszy film fabularnyWarszawski Feniks za najlepszy film dokumentalnyWarszawski Feniks za najlepszy film krótkometrażowyWarszawski Feniks – Nagroda im. Antoniego Marianowicza dla najlepszego filmu polskiegoNagroda PublicznościFestiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie Żydowskie Motywy.Dyrektor Festiwalu: Mirosław ChojeckiDyrektor artystyczna: Magdalena Łazarkiewicz15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy współfinansowany jest ze środków m. st. Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy11-15 września,Warszawa, Kino Muranów