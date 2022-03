Karta UNLIMITED w Cinema City teraz 10% taniej!

Co daje karta Unlimited Cinema City?

Cinema City do 6 marca oferuje możliwość zakupu karty Unlimited na specjalnych warunkach. Każdy, kto w tych dniach zdecyduje się na rejestrację w programie i wybierze Roczny Plan Płatności, otrzyma 10% rabatu. Przy zakładaniu konta wystarczy jedynie wpisać kod Batman10.Unlimited umożliwia korzystanie z filmów w Cinema City bez ograniczeń. Zakup abonamentu jest możliwy w różnych wariantach, ale tylko przez pierwszy tydzień marca wybierając opcję płatności z góry za cały rok otrzymuje się rabat 10%. Akcja promocyjna wiąże się z wejściem do kina jednego z największych przebojów kinowych nadchodzącego roku, filmu " Batman ". Tytuł otwiera długą listę oczekiwanych hitów tego roku, które będzie można zobaczyć łatwiej i częściej dzięki członkostwu w Unlimited. Cinema City proponuje dwie ceny rocznego abonamentu - 456 zł rocznie do kin poza Warszawą oraz 540 zł rocznie do wszystkich kin sieci w całej Polsce.Cinema City Unlimited to jedyny w Polsce kinowy program abonamentowy oferujący możliwość oglądania filmów bez limitów, w cenie niższej niż dwa standardowe bilety do kina. Posiadacze karty Unlimited mają do dyspozycji ponad 200 premier każdego roku, mogą korzystać z rabatów na zakupy w barach i kawiarniach sieci kin a dodatkowo uczestniczyć w pokazach przedpremierowych tylko dla klubowiczów. Po trzech miesiącach członkostwa abonament można rozszerzyć o kartę Unlimited Family i otrzymać 6 biletów dziecięcych gratis.Szczegóły oferty promocyjnej dostępne są na www.cinema-city.pl/unlimited