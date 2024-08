Kino egipskie w Warszawie

Opis dystrybutora



Prelekcję wygłosi Ahmed Shawky, który opowie o kontekstach filmu i tym, jak "Pióra" – pierwszy egipski film pokazywany w canneńskiej sekcji Tygodnia krytyki – mieszczą się na tle współczesnego kina w Egipcie. Tłumaczenie: Ola Salwa.Pokaz filmu "Pióra", reż. Omar el Zohairy, 112 min, 2021, Francja, Egipt, Holandia, GrecjaEgipskie małżeństwo wychowuje troje dzieci. Żyją skromnie, role podzielone są tradycyjnie: ona opiekuje się domem, on na niego zarabia. Co rano zostawia jej parę groszy na zakupy z życzeniem, co zjadłby po pracy – kiedy wraca, kolacja czeka na stole. Spokojny rytm ich niełatwego życia zostaje przerwany w urodziny syna. Przychodzi na nie rodzina, znajomi, nawet szef z wyczekiwanymi prezentami. Największą atrakcją jest jednak występ iluzjonisty, który przypadkowo… zamienia męża w kurczaka. Czy sztuczkę uda się odwrócić? Podejmowane są usilne próby, tymczasem kobieta zostaje sama: z dziećmi, problemami i kurczakiem. Jak żyć?Egipski krytyk filmowy, kurator oraz twórca scenariuszy. Publikuje cotygodniowe artykuły na temat kina i przemysłu rozrywkowego. Opublikował również osiem książek poświęconych kinu egipskiemu.Shawky jest obecnie prezesem Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI), prezesem Egipskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych (EFCA) oraz wiceprezesem Afrykańskiej Federacji Krytyków Filmowych (FAAC). Pełni także funkcję konsultanta artystycznego Festiwalu Filmów Arabskich w Malmö.Pracował jako selekcjoner filmowy na wielu festiwalach, w tym w Kairze, Malmö, Mumbaju i innych. Był członkiem jury na różnych festiwalach, takich jak Locarno, Szanghaj, Eurazja, Transylwania, Makau, Sofia, Oran i Tajpej. Shawky był przewodniczącym Jury FIPRESCI na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2022 roku.