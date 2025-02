Kara dla kina za 25 minut reklam! Nie w Polsce

"Czas to pieniądz" – orzekł sąd

Do procesu doszło w mieście Bangalur. Pozywającym największą w Indiach sieć multipleksów PVP był mężczyzna. Stwierdził on w pozwie, że z powodu 25 minut reklam wyszedł z kina później niż oczekiwał.Mężczyzna wskazywał również, że sieć kinowa ma z reklam realne zyski finansowe, jednak dla widzów 25 minut reklam nie ma żadnej wartości. Co więcej sieci kinowe zmuszają widzów do oglądania tychże reklam.Kino broniło się twierdząc, że zgodnie z indyjskim prawem mają obowiązek publikowania informacji użytecznej publicznie. W trakcie procesu wykazano jednak, że większość materiałów puszczanych w kinach nie ma charakteru informacyjnego, są to reklamy czysto komercyjne.Sąd ostatecznie przychylił się do argumentacji pozywającego sieć multipleksów. W orzeczeniu stwierdził:Prawnicy PVP już zapowiedzieli, że od wyroku odwołają się.