Koniec gier dla dorosłych na Steam

Steam, jedna z największych platform growych na PC, zmieniła właśnie swój regulamin. Nowe zapisy sprawiają, że to nie Steam, a banki i operatorzy płatności internetowych będą dyktować to, jakie gry mogą znaleźć się na platformie. Zasady te uderzają w największym stopniu w gry skierowane wyłącznie dla dorosłych.



7 lat gier dla dorosłych na Steam



Gry o kontrowersyjnych treściach skierowanych wyłącznie do osób dorosłych bardzo długo nie były dostępne na Steam. Zmieniło się to w 2018 roku, kiedy to platforma mocno zliberalizowała swoje przepisy. Wtedy jej przedstawiciele argumentowali, że Steam nie jest od cenzury.



Teraz jednak to się zmieniło. Nowy zapis regulaminy mówi jasno, że na Steam nie mogą znaleźć się gry, których treści mogą naruszać zasady i standardy określone przez operatorów płatności Steam oraz powiązane sieci kart płatniczych, banki lub dostawców usług internetowych. W szczególności niektóre rodzaje treści przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych.



Steam na razie nie wyjaśnia, co stało za zmianą w regulaminie oraz dlaczego treść tego zapisu jest tak ogólnikowa.



Podobno wiele gier już zniknęło ze sklepu Steam.