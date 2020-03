Koronawirus: Targi E3 odwołane

Targi E3 kolejną ofiarą koronawirusa. Najważniejsza branżowa impreza dotycząca kultury i przemysłu gier wideo została odwołana. Trwają jednak prace nad przeformatowaniem jej do eventu online."Z powodu narastających niepokojów, związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, uznaliśmy, że to jedyna słuszna decyzja w kontekście tej bezprecedensowej sytuacji. Jesteśmy rozczarowani, nie mogąc zorganizować E3 dla naszych fanów i miłośników gier wideo. Skontaktujemy się z uczestnikami oraz wystawcami celem całkowitej refundacji środków finansowych" - podał rzecznik organizatora, czyli Entertainment Software Association.Jakie skutki będzie miało odwołanie tak istotnej imprezy dla branży? Póki co, trudno to przewidzieć. Analitycy rynku twierdzą, że raczej nie wpłynie negatywnie na cykl wydawniczy konsol zbliżającej się, dziewiątej generacji. Zwłaszcza, jeśli twórcy dołożą zgodnie z obietnicą starań, by najważniejsze prezentacje przygotować w formie streamu.Dziennikarze branżowych mediów podkreślają też, że E3 i przed epidemią koronawirusa znajdowało się w nieciekawym położeniu. Od paru lat organizatorzy zmagali się m.in. z odpływem znaczących marek i wystawców, z Sony na czele.Tegoroczne E3 miało odbyć się w dniach 9-11 czerwca w Los Angeles. Na razie nie wiadomo, czy zostanie przesunięte, czy całkowicie usunięte z kalendarza.